Chiều 17/11, Sở GD-ĐT TPHCM công bố danh sách 50 nhà giáo điển hình có đóng góp nổi bật trong giai đoạn 1975–2025, ghi dấu vào chặng đường xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục của thành phố sau ngày đất nước thống nhất.

Danh sách này được lựa chọn từ hàng nghìn nhà giáo, cán bộ quản lý và giảng viên, những người đã gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục TPHCM suốt nửa thế kỷ. Nhiều người trong số họ vẫn đang công tác và cũng có những người đã đi xa nhưng di sản giáo dục họ để lại vẫn tiếp tục được kế thừa và phát huy.

Trong số 50 gương mặt tiêu biểu có những cá nhân mang tính “khởi nguồn” của ngành giáo dục thành phố. Ông Lương Lê Đồng, Giám đốc đầu tiên của Sở GD-ĐT TPHCM sau ngày thống nhất, giữ nhiệm kỳ 1975–1976, thuộc thời kỳ Quân quản. Dù chỉ đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian ngắn, ông góp phần định hình bộ máy giáo dục của thành phố trong giai đoạn đặc biệt khó khăn.

Ông Bùi Thanh Khiết, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM giai đoạn 1976–1978, là một trường hợp đặc biệt. Sinh năm 1924 tại Sa Đéc, ông tham gia Giải phóng quân từ năm 1945, từng bị Pháp bắt, tra tấn và giam cầm nhưng vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. Sau thời gian học tập, nghiên cứu ở Liên Xô và trở về miền Nam chiến đấu, ông đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong quân đội và chính quyền cách mạng. Sau 30/4/1975, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Quân quản Sài Gòn – Gia Định, rồi Giám đốc Sở Giáo dục TPHCM trước khi được điều động ra Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

Danh sách cũng ghi nhận đóng góp của ông Lê Quang Vịnh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM năm 1978–1979, người từng là tử tù trong “chuồng cọp” Côn Đảo suốt 15 năm. Sau năm 1975, ông được giao nhiều trọng trách, từ Giám đốc Sở GD-ĐT đến Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đặc biệt, bà Trương Thị Hồng, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM (1981–1990), là nữ giám đốc duy nhất của Sở trong hơn 50 năm qua.

Sau đây là danh sách 50 nhà giáo điển hình của ngành giáo dục TPHCM trong nửa thế kỷ xây dựng, phát triển.