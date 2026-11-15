Sau hơn 10 ngày phải học trực tuyến do ảnh hưởng của vụ cháy, học sinh Trường THCS Kim Liên sẽ trở lại học trực tiếp tại 4 điểm trường trên địa bàn, bắt đầu từ ngày 17/11.

UBND phường Kim Liên cho biết kể từ ngày 17/11, Trường THCS Kim Liên sẽ tổ chức dạy học trực tiếp trở lại tại 4 điểm trường trên địa bàn phường.

Cụ thể, học sinh khối 7 và khối 9 học tại Trường THCS Khương Thượng (phân hiệu 2), địa chỉ số 163 phố Khương Thượng.

Học sinh khối 6 và khối 8 được bố trí học tại 3 địa điểm gồm: Trường THCS Khương Thượng (trụ sở chính), số 10 phố Tôn Thất Tùng; Trường Tiểu học Phương Mai (phân hiệu), số 4 ngõ 149 phố Khương Thượng và Trường Tiểu học Khương Thượng, số 8 phố Tôn Thất Tùng.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu.

Theo UBND phường Kim Liên, nhà trường đã thông báo đến cha mẹ học sinh về địa điểm, lịch học và phương án đưa đón của từng lớp trước khi tổ chức dạy học tại các điểm trường mới.

UBND phường xác định việc sớm ổn định học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên là nhiệm vụ cấp bách, trong đó quyền lợi học sinh và chất lượng giáo dục là yêu cầu xuyên suốt.

Trước đó, khoảng 12h15 trưa ngày 5/11, Trường THCS Kim Liên xảy ra hỏa hoạn, khiến một học sinh tử vong. Từ ngày 6/11, toàn bộ học sinh học trực tuyến, chờ địa phương chuẩn bị các điều kiện để học trực tiếp.