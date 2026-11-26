HÀN QUỐC - Dù chỉ tiêu tuyển sinh ngành y tăng, học sinh có thành tích cao nhất ở các môn khoa học đang có xu hướng mở rộng lựa chọn sang các chương trình đào tạo bán dẫn, nơi có cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Học sinh giỏi vẫn ưu tiên trường y nhưng giảm nguyện vọng

Theo Korea JoongAng Daily, thay vì tập trung nguyện vọng vào các trường y để theo đuổi nghề bác sĩ, nhiều học sinh trung học có thành tích xuất sắc ở các môn khoa học tại Hàn Quốc đang cân nhắc đăng ký vào những trường đại học có chương trình đào tạo bán dẫn, hướng đến công việc kỹ sư sản xuất chip.

Theo phân tích do công ty tư vấn tuyển sinh đại học Jinhak công bố ngày 25/11, trong nhóm học sinh đạt thành tích cao nhất ở các môn khoa học (tương đương bậc 1 trong hệ thống xếp loại tương đối gồm 9 bậc của Hàn Quốc), có 87,5% đăng ký ít nhất một trường y trong năm nay. Tỷ lệ này giảm 2,3 điểm phần trăm so với năm trước.

Trước cổng một trường y tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: NEWS1

Dữ liệu được thu thập từ những học sinh trung học sử dụng website của Jinhak để đăng ký xét tuyển đại học và tự nguyện cung cấp thông tin về các trường đã nộp hồ sơ trong đợt tuyển sinh sớm năm học 2027.

Trong nhóm học sinh có ít nhất một nguyện vọng vào trường y, số nguyện vọng đăng ký bình quân mỗi em giảm từ 4,49 xuống còn 4,27 so với năm trước.

Gần 9/10 học sinh giỏi khoa học vẫn đăng ký trường y, nhưng mức độ ưu tiên giảm

Các trường y chiếm 67,1% tổng số nguyện vọng xét tuyển sớm của nhóm học sinh có thành tích cao nhất ở các môn khoa học, giảm 6,5 điểm phần trăm so với năm trước.

Như vậy, dù gần 9/10 học sinh trong nhóm này vẫn đăng ký ít nhất một trường y, tỷ trọng nguyện vọng dành cho ngành y đã giảm đáng kể. Theo quy định, mỗi thí sinh thường chỉ được đăng ký tối đa 6 nguyện vọng trong đợt xét tuyển sớm.

Thay vào đó, nhiều học sinh mở rộng lựa chọn sang các chương trình đào tạo bán dẫn có liên kết với doanh nghiệp, với cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Năm nay, tỷ lệ học sinh có thành tích cao ở các môn khoa học đăng ký vào những chương trình này đạt 16,3%, tăng hơn gấp đôi so với mức 7,3% của năm trước.

Tỷ trọng nguyện vọng vào các chương trình đào tạo bán dẫn trong tổng số hồ sơ đăng ký của nhóm học sinh này cũng tăng từ 1,7% lên 4,1%.

Phụ huynh tham dự buổi tư vấn tuyển sinh sớm tại Học viện Jongro, quận Gangnam, phía nam Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Lựa chọn các ngành khoa học khác, không bao gồm y khoa và dược học, cũng tăng. Tỷ lệ học sinh đăng ký vào nhóm ngành này tăng 10,9 điểm phần trăm, từ 25,2% lên 36,1%. Tỷ trọng hồ sơ đăng ký cũng tăng từ 10% lên 16%.

Jinhak cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến xu hướng trên là số chỉ tiêu tuyển sinh ngành y theo phương thức xét tuyển sớm thông thường bị thu hẹp.

Dù tổng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y trong năm học 2027 tăng, phần lớn chỉ tiêu bổ sung được phân bổ cho một phương thức tuyển sinh mới, hướng đến đào tạo bác sĩ phục vụ các cộng đồng dân cư tại địa phương.

“Do năm nay các trường y dự kiến tuyển ít sinh viên hơn qua phương thức xét tuyển thông thường so với năm trước, xu hướng học sinh có thành tích cao mở rộng lựa chọn ngành học trong đợt xét tuyển sớm có thể tiếp tục xuất hiện ở đợt xét tuyển thông thường”, ông Woo Yeon-cheol, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược tuyển sinh của Jinhak, nhận định.