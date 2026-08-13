Thanh Hoa và Bắc Kinh là hai trường đại học danh giá hàng đầu Trung Quốc, thu hút những thí sinh có điểm số cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, hay gaokao.

Lý Long, quê ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đạt số điểm đủ để lọt vào top 300 thí sinh của tỉnh. Năm nay, khoảng 200.000 thí sinh tại Hắc Long Giang tham dự gaokao, theo Jimu News.

Lý Long không công bố điểm số cụ thể, nhưng đủ để anh trúng tuyển Trung tâm Khoa học Sức khỏe thuộc Đại học Bắc Kinh. Tại đây, anh sẽ theo học chương trình 8 năm, sau khi tốt nghiệp có thể nhận bằng tiến sĩ y khoa.

Lý Long tự hào khoe giấy báo trúng tuyển Đại học Bắc Kinh, hiện thực hóa ước mơ theo học ngành Y. Ảnh: QQ.com

18 năm sau khi đỗ Thanh Hoa, quyết tâm thi lại để học Y

Lý Long không phải cái tên xa lạ với truyền thông Trung Quốc. Năm 2024, anh từng gây chú ý khi tuyên bố sẽ tham dự gaokao để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.

Quyết định này khiến nhiều người đặt câu hỏi bởi anh đã có bằng cử nhân của Đại học Thanh Hoa và ở tuổi được xem là trung niên.

Lý Long cho biết anh yêu thích ngành Y từ nhỏ. Anh thường đưa bà đến bệnh viện và đặc biệt hứng thú với những môn học liên quan đến y khoa như Hóa học và Sinh học.

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp THPT, Lý Long lần đầu tham dự gaokao và đạt 695/750 điểm, được nhận vào Trường Khoa học của Đại học Thanh Hoa.

Khi đó, anh không chọn ngành Y vì gia đình gặp khó khăn về tài chính. Cha mẹ cũng mong con trai sớm tìm được một công việc có thu nhập.

Khi còn học tại Thanh Hoa, Lý Long làm gia sư bán thời gian cho học sinh nhỏ tuổi hơn. Trước khi tốt nghiệp vào năm 2012, anh đã kiếm đủ tiền mua một căn hộ ở Cáp Nhĩ Tân cho cha mẹ.

Sau khi tốt nghiệp, Lý Long bước vào lĩnh vực dạy thêm tư nhân, vốn phát triển mạnh trong khoảng một thập niên sau đó.

Nhờ công việc có thu nhập tốt, Lý mua được hai căn hộ ở Bắc Kinh, sau khi trước đó đã mua một căn nhà cho cha mẹ ở Cáp Nhĩ Tân. Anh cũng lập gia đình và có một con nhỏ.

Lý Long vui mừng khi nhận kết quả gaokao năm nay. Ảnh: QQ.com

Đến năm 2024, khi nhận thấy lĩnh vực dạy thêm bắt đầu chững lại, Lý Long quyết định nhen lại ước mơ theo đuổi nghề y.

3 lần thi gaokao, cuối cùng chạm tới giảng đường Đại học Bắc Kinh

Anh tham dự gaokao liên tiếp vào các năm 2024, 2025 và 2026. Hai lần đầu, điểm số của anh chỉ ở mức vừa phải, chưa đủ để vào ngành Y tại các trường đại học danh tiếng.

Khi biết kết quả gaokao năm nay, Lý Long xúc động nói: “Kỳ thi không quá khó với tôi. Tôi vô cùng phấn khích!”.

Lý Long thừa nhận ban đầu anh lo ngại sẽ bị chỉ trích vì chiếm mất một suất học của thí sinh trẻ hơn và sử dụng nguồn lực giáo dục vốn có hạn.

Tuy nhiên, theo thời gian, anh tự trấn an rằng mình cũng như những thí sinh khác đều cạnh tranh trong một môi trường công bằng và bản thân không nhận được bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào.

Trung Quốc đã bãi bỏ giới hạn độ tuổi đối với thí sinh tham dự gaokao từ năm 2001, với điều kiện người dự thi có thể chứng minh đã hoàn thành chương trình giáo dục THPT.

So với những bạn học trẻ tuổi hơn, Lý Long cho rằng anh có quyết tâm rõ ràng hơn và sẽ không thay đổi mục tiêu chỉ vì những khó khăn về kinh tế hay các yếu tố khác.

“Tôi không cố gắng chứng minh bản thân. Tôi chỉ hy vọng có thể đóng góp cho lĩnh vực mà mình đam mê”, anh nói.