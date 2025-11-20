Đó là lý do laptop OLED đang thu hút sự quan tâm của người dùng. Không kén chọn đối tượng, OLED dành cho tất cả mọi người. ASUS là hãng tiên phong trong việc phổ cập màn hình OLED lên mọi chiếc laptop của mình.

Với khả năng hiển thị rực rỡ, màu sắc chuẩn xác và độ tương phản vượt trội, laptop ASUS OLED - cụ thể là các dòng Zenbook và Vivobook - đang giúp người dùng trẻ làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo tốt hơn và tận hưởng nội dung theo cách hoàn toàn mới.

Học tập hiệu quả hơn nhờ khả năng hiển thị rõ nét

Việc học hiện nay không chỉ dùng laptop để ghi chép và làm bài tập, mà còn cần xử lý hình ảnh, thuyết trình, học qua video và làm việc nhóm. Màn hình OLED tái tạo màu sắc chính xác, độ sáng đồng đều và chữ hiển thị sắc nét hơn LCD, giúp các bạn trẻ dễ đọc tài liệu, xem bài giảng hoặc thiết kế đồ án mà không bị mỏi mắt.

Hơn thế, màn OLED của ASUS đạt chứng nhận TÜV Rheinland giảm tới 70% ánh sáng xanh độc hại, phù hợp cho những buổi học đêm kéo dài. Đặc biệt, độ tương phản cao khiến các chi tiết trở nên nổi bật - từ biểu đồ phức tạp đến hình minh họa kỹ thuật - giúp khả năng ghi nhớ và tiếp thu tốt hơn.

Làm việc năng suất hơn trong mọi không gian

Giới trẻ năng động và nhân viên văn phòng hiện đại ngày càng ưa chuộng phong cách “làm việc mọi nơi” - quán cà phê, thư viện hoặc khi di chuyển giữa các cuộc họp. Các dòng Vivobook & Zenbook với màn hình OLED, mangi đặc điểm mỏng nhẹ và màn hình sáng rõ, giúp làm việc thuận tiện ngay cả ở nơi nhiều ánh sáng hoặc góc nhìn lệch.

Màn hình OLED trên Zenbook và Vivobook sở hữu độ sáng cao, gam màu rộng 100% DCI-P3, hỗ trợ chuẩn HDR và tốc độ phản hồi chỉ 0,2 ms. Điều này giúp hình ảnh, biểu đồ và video đều hiển thị mượt mà, chính xác - đặc biệt hữu ích khi làm nội dung marketing, trình bày dự án hoặc họp trực tuyến.

Thêm vào đó, ASUS còn tích hợp OLED Care, công nghệ giúp chống burn-in và tự động tối ưu điểm ảnh, đảm bảo người dùng có thể làm việc lâu dài mà không lo giảm tuổi thọ màn hình.

Thoả sức sáng tạo nội dung

Đối với nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, biên tập viên hay bất kỳ ai làm sáng tạo, màu sắc là “ngôn ngữ” quan trọng. OLED là công nghệ hiển thị có thể mang lại màu đen sâu tuyệt đối, dải màu rộng và độ chính xác màu cao chuẩn điện ảnh.

ASUS xây dựng trụ cột công nghệ “Creativity Unlocked”, với các màn hình Lumina OLED đạt chuẩn PANTONE Validated và Delta E < 1, cho phép người sáng tạo đánh giá chính xác từng chi tiết nhỏ của ảnh hoặc video. Nhờ đó, quá trình chỉnh sửa trở nên đơn giản và đáng tin cậy hơn - hạn chế tối đa sai màu khi in hoặc xuất bản nội dung.

Không chỉ vậy, ASUS OLED đã được nhiều KOL, reviewer công nghệ trong và ngoài nước đánh giá là một trong những màn hình laptop đẹp nhất, đáng tin cậy nhất cho người làm sáng tạo.

Giải trí trọn vẹn hơn

Nếu bạn thích xem phim, nghe nhạc, chơi game casual hoặc lướt nội dung đa phương tiện, laptop OLED đem đến sự “nâng cấp” rõ rệt.

Nhờ độ tương phản cao, màu đen sâu và chuẩn HDR, phim trên màn OLED trở nên rực rỡ, sắc nét và có chiều sâu hơn. Những cảnh tối trong phim hành động, kinh dị hay khoa học viễn tưởng trở nên chân thực hơn rất nhiều.

Ngay cả với game, tốc độ phản hồi 0,2 ms của OLED cho chuyển động mượt hơn LCD gấp nhiều lần, giảm nhòe hình và lag - điều mà cả người chơi giải trí lẫn người dựng phim đều cảm nhận được ngay khi sử dụng.

Màn hình OLED - khoản đầu tư đúng đắn khi chọn mua laptop

Một chiếc laptop tốt sẽ phục vụ bạn trong học tập, công việc và giải trí mỗi ngày. OLED làm được nhiều hơn thế: giúp giảm mỏi mắt, tăng tính chính xác, truyền cảm hứng sáng tạo và nâng trải nghiệm hình ảnh lên chuẩn mới.

Với vị thế tiên phong thị trường màn hình OLED, trang bị công nghệ bảo vệ mắt và chống burn-in tiên tiến, cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ phổ thông đến cao cấp, ASUS OLED xứng đáng là khoản đầu tư đáng giá cho bất kỳ ai đang tìm một chiếc laptop toàn diện, bền bỉ và truyền cảm hứng.

(Nguồn: ASUS Việt Nam)