Sản phẩm mang tên iPhone Pocket, có giá lên đến 230 USD, về bản chất là một chiếc bao đeo dành cho iPhone, được Apple hợp tác thiết kế cùng Issey Miyake – thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng từng tạo nên mẫu áo cổ lọ đen mang tính biểu tượng của Steve Jobs.

iPhone Pocket, có giá lên đến 230 USD (khoảng 6 triệu đồng). Ảnh: Bloomberg

Sáng 14/11, trước cửa hàng Apple SoHo ở New York, một hàng dài khách đứng chờ để trở thành những người đầu tiên sở hữu iPhone Pocket.

Sức hút của Issey Miyake vốn đã rất mạnh trong cộng đồng thời trang, và điều đó giải thích vì sao buổi mở bán iPhone Pocket lại thu hút sự quan tâm chẳng kém những màn “drop” của Supreme hay Nike.

“Thiết kế quá tuyệt vì nó được Issey Miyake làm”, Lee Aizner, 26 tuổi, nhà thiết kế thời trang nữ tại New York, chia sẻ. “Với tư cách một nhà thiết kế, tôi mê nó ngay lập tức. Nghe nói cháy hàng khiến tôi càng muốn sở hữu”, Aizner cho biết cô nhắm đến phiên bản dài màu đen, nhưng nó đã hết sạch chỉ vài phút trước khi cô đến nơi.

Chiếc túi vải đựng iPhone này có hai kích cỡ: bản ngắn giá 150 USD và bản dài giá 230 USD.

Mỗi phiên bản đều được sản xuất bằng chất liệu dệt 3D, co giãn theo mọi kích thước iPhone.

Người dùng cũng có thể nhét thêm vật dụng nhỏ như AirPods hay son dưỡng... Trông nó giống một dải đai karate cả về kích thước lẫn chất liệu, và có thể đeo chéo, buộc vào túi hoặc cầm tay.

Theo Táo khuyết, chỉ có 10 cửa hàng trên toàn thế giới mở bán trực tiếp phụ kiện này, trong đó SoHo là điểm duy nhất tại Mỹ. Các địa điểm còn lại nằm tại London, Milan, Tokyo, Hong Kong, Paris…

Sản phẩm cũng được bán online, nhưng đến sáng 14/11, toàn bộ màu sắc và kích thước đều hiển thị tình trạng hết hàng.

Owen Sanders, 29 tuổi, may mắn mua được chiếc iPhone Pocket ngắn màu hồng cuối cùng để tặng vợ. “Cô ấy là fan của Miyake”, anh nói. “Mỗi khi ai đó mặc áo cổ lọ đen, mọi người lại bảo trông giống Steve Jobs. Đó là di sản Miyake tạo ra, và nó mang ý nghĩa đặc biệt”.

Trước iPhone Pocket, Apple vốn nổi tiếng với những món phụ kiện giá cao, đôi khi gây tranh cãi. Từ miếng vải lau 19 USD đến chân đế màn hình 999 USD.

Tháng 9 vừa rồi, hãng còn giới thiệu một phụ kiện cho iPhone biến thành túi đeo chéo – xu hướng đã phổ biến ở châu Á nhiều năm qua.

Apple vốn nổi tiếng với những món phụ kiện giá cao. Ảnh: Bloomberg

iPhone Pocket cũng gợi nhớ đến món phụ kiện iPod Sock bán cách đây hơn 20 năm – bộ tất bọc iPod rực rỡ màu sắc được Apple bán theo set 29 USD.

Khi Apple công bố sản phẩm trong tuần, phản ứng trên mạng xã hội khá gay gắt. Nhiều người dùng Reddit cho rằng Apple đang “lạc nhịp” trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Một số khác chế giễu: “Cứ tưởng đây là ảnh chế”, một bình luận viết. Người khác đáp lại: “Hôm nay là Cá tháng Tư à?”

Dù vậy, những người hâm mộ Issey Miyake thì không bất ngờ trước phản ứng này.

Michael Josh – nhà sáng tạo nội dung, người diện bộ suit Miyake màu xanh navy xếp ly trong buổi ra mắt và mua liền vài chiếc iPhone Pocket – cho rằng nhiều người sẽ không hiểu cảm giác “phải có bằng được” món phụ kiện này.

“Với một số người, nó chẳng có gì đặc biệt,” anh nói. “Nhưng với người hâm mộ Miyake, đây giống như sở hữu một tác phẩm nghệ thuật hay một món đồ thời trang sưu tầm”.

(Theo Bloomberg)