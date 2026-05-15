Học viện Dân tộc tuyển 120 chỉ tiêu trong năm 2026

Học viện Dân tộc vừa công bố thông tin tuyển sinh năm 2026. Theo đó, Học viện tuyển sinh ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số với tổng chỉ tiêu dự kiến là 120, xét tuyển theo 4 phương thức.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đạt tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển từ 15 điểm trở lên (thang điểm 30), chưa tính điểm ưu tiên. Các tổ hợp xét tuyển gồm: A00, C01, C02, C00, C03, C04, D01. Thời hạn xét tuyển theo lịch chung của Bộ GD-ĐT.

Với phương thức xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình kết quả học tập cả 3 năm THPT. Trường hợp môn học trong tổ hợp xét tuyển không học đủ 6 học kỳ cấp THPT theo năm do thay đổi lựa chọn môn học thì sử dụng kết quả học tập môn học khác gần lĩnh vực thay thế.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 1/5 đến ngày 20/6.

Ngoài ra, Học viện còn tiếp nhận thí sinh dự bị theo quy định, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển từ ngày 1/5 đến ngày 30/6.

Học viện cho biết mức học phí năm học 2026–2027 sẽ thực hiện theo Nghị định 238 của Chính phủ về chính sách học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Lộ trình tăng học phí sẽ tuân theo quy định của Bộ GD-ĐT.