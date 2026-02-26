XEM VIDEO:

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo hôm nay có buổi làm việc với Học viện Dân tộc. Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chủ trì buổi làm việc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Phải xây dựng Học viện trở thành Học viện đoàn kết, kỷ cương, vững mạnh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tham dự buổi làm việc có các Thứ trưởng: Y Vinh Tơr, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; Y Thông, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Nông Thị Hà, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân tộc Đảng ủy...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Hoạt động của Học viện bước đầu đi vào ổn định

Báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Bùi Tôn Hiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Dân tộc cho biết: Sau khi được thành lập, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc. Học viện được kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy với 11 đơn vị, trong đó có 2 khoa thành lập mới. Số lượng viên chức và người lao động của Học viện hiện nay là 74 người.

Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Bộ trưởng, Ban Thường vụ và lãnh đạo Bộ, cuối năm 2025, Học viện được tiếp nhận trụ sở mới từ Trường Trung cấp Nghề nông dân Việt Nam tại xã Quang Minh, Hà Nội.

Giám đốc Học viện Dân tộc Bùi Tôn Hiến Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Bùi Tôn Hiến cũng chia sẻ một số kết quả nổi bật của Học viện trong công tác xây dựng và triển khai các đề án, chính sách như: Chương trình bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào và Campuchia; Đề án ”nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi”; Nhiệm vụ “nghiên cứu tình hình, đề xuất giải pháp đối với hoạt động tôn giáo của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam”; Đề án đặc thù về hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào DTTS và miền núi thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên cán bộ, viên chức Học viện Dân tộc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Về công tác nghiên cứu khoa học, năm 2025, Học viện và các tổ chức khoa học trực thuộc đã chủ trì triển khai 19 nhiệm vụ.

Năm 2025 cũng là năm đầu tiên Học viện có sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS, khóa 1. Hiện nay, Học viện đang tổ chức quản lý và giảng dạy cho sinh viên ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS khóa 2, 3, 4, 5 theo kế hoạch. Học viện đã hoàn thành hồ sơ xây dựng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công tác xã hội (chuyên sâu dân tộc và tôn giáo); thành lập Hội đồng, hoàn thành hồ sơ và nộp Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn hóa và Ngôn ngữ Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tham quan trụ sở Học viện Dân tộc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Học viện cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phối hợp với các địa phương tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 và 4. Năm 2025, Học viện phối hợp với các địa phương tổ chức 60 lớp cho nhóm đối tượng 3 và 4 (3.500 chứng chỉ), tổ chức tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho 75 giảng viên, báo cáo viên.

Lãnh đạo Học viện cũng kiến nghị lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho chủ trương, chỉ đạo Học viện tổ chức, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ viên chức; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị; hỗ trợ Học viện trong phê duyệt kinh phí đào tạo năm 2026...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà cho Học viện Dân tộc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Xây dựng Học viện đoàn kết, kỷ cương, vững mạnh

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện Dân tộc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các lãnh đạo Bộ trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện Dân tộc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng chia sẻ, Học viện Dân tộc đã bước đầu củng cố tổ chức bộ máy, đưa bộ máy đi vào hoạt động nền nếp. Cơ bản tán thành báo cáo của Học viện, ý kiến góp ý của các đơn vị, Bộ trưởng giao Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Bộ trên cơ sở báo cáo và tiếp thu các ý kiến phát biểu hoàn thiện kết luận của Ban Thường vụ, lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị chức năng về công tác tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Nhìn lại 10 năm qua, Học viện Dân tộc đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai các nhiệm vụ, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã mang lại hiệu quả. Năm 2025 là năm đầu tiên Học viện có sinh viên tốt nghiệp đại học. Điều đó thể hiện những nỗ lực của Học viện trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế của Học viện, Bộ trưởng đề nghị Học viện Dân tộc khắc phục hạn chế, thời gian tới phải phấn đấu trở thành Học viện chuyên sâu, có chất lượng cao, uy tín trong đào tạo, nghiên cứu vấn đề về dân tộc, tôn giáo; xây dựng Học viện trở thành Học viện đoàn kết, kỷ cương, vững mạnh.

“Muốn làm được điều đó, Học viện cần tập trung xây dựng trung tâm đào tạo trên cả hai lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; nâng dần quy mô tuyển sinh; xây dựng trung tâm nghiên cứu chiến lược, bài bản, chất lượng cao, cả về lý luận và thực tiễn, đóng góp chất lượng vào các văn bản nghiên cứu; quan tâm xây dựng trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành, địa phương, toàn quốc”, Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo, viên chức Học viện Dân tộc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng cũng đề nghị Học viện phải xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chi bộ, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, mỗi đảng viên phải là đảng viên tốt. Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cần đánh giá thực chất về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tìm ra tiếng nói chung; bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu dài hạn; nâng chất lượng đào tạo, quy mô đào tạo, chất lượng nghiên cứu, là trung tâm bồi dưỡng đào tạo cán bộ trong toàn ngành.

Bộ trưởng giao Học viện chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan xây dựng Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ toàn ngành dân tộc và tôn giáo. Học viện cần có kế hoạch làm việc với một số học viện, trường học liên quan và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân bổ chỉ tiêu tiếp nhận sinh viên vào Học viện; khẩn trương mở mã ngành liên quan, nhất là đối với tôn giáo tín ngưỡng, vấn đề xã hội; quan tâm đến số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy...

“Tôi chúc tập thể Học viện Dân tộc 4 chữ An: an ninh, an dân, an sinh, an toàn. Riêng lãnh đạo Học viện, cần làm tốt 3 chữ dân: dân sinh, dân khí, dân trí”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.