Từ bài toán thực tế của doanh nghiệp Đức

SEPT Innovation Challenge 2026 là cuộc thi đổi mới sáng tạo quốc tế do Trung tâm Năng lực SEPT, Đại học Leipzig, Đức phối hợp cùng GIZ và DAAD thực hiện. Cuộc thi năm nay tập trung vào các giải pháp kỹ thuật số nhằm giải quyết những bài toán thực tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đức.

Theo thông tin từ Đại học Kinh tế Quốc dân, cuộc thi thu hút học viên đến từ 8 trường đại học tại Việt Nam và Ấn Độ. Sau hành trình kéo dài 10 tuần với các khóa đào tạo về quản lý đổi mới sáng tạo và huấn luyện chuyên sâu, đội “Phanh” gồm anh Nguyễn Hoàng Anh và chị Đinh Hà Phương, học viên Cao học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, đã giành vị trí cao nhất ở Thử thách số III.

Thử thách số III do công ty Invia Travel GmbH đặt ra với chủ đề “AI-Powered Sustainability Framework for Departmental Action” - Khung hành động phát triển bền vững dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Khi AI hỗ trợ từng phòng ban hành động bền vững

Điểm đáng chú ý của giải pháp không nằm ở việc xây dựng một chatbot đơn thuần, mà ở cách tiếp cận AI như một công cụ hỗ trợ hành động cho từng phòng ban trong doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Hoàng Anh, học viên Cao học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp đã có định hướng phát triển bền vững ở cấp chiến lược, nhưng gặp khó khăn khi chuyển các mục tiêu này thành hoạt động cụ thể trong từng bộ phận. Với đội “Phanh”, bài toán đặt ra là làm thế nào để nhân sự không chuyên về phát triển bền vững vẫn có thể hiểu đúng, lựa chọn hành động phù hợp và giảm rủi ro trong quá trình triển khai.

Giải pháp của nhóm hướng tới một hệ thống khung tư vấn, có sự hỗ trợ của AI, giúp người dùng đánh giá nhanh bối cảnh công việc, nhận hướng dẫn theo chức năng, chủ đề và tình huống, đồng thời đưa ra các gợi ý về việc nên làm, không nên làm, cảnh báo rủi ro và lý do khuyến nghị.

Chị Đinh Hà Phương, học viên Cao học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý,

Đại học Kinh tế Quốc dân.

Với lĩnh vực như marketing, truyền thông hoặc chăm sóc khách hàng, cách tiếp cận này có thể giúp nhân sự rà soát nội dung, tránh các tuyên bố thiếu căn cứ về môi trường, lựa chọn thông điệp phù hợp hơn và gắn hành động hằng ngày với ưu tiên phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cơ hội phát triển dự án tại Đức

Chiến thắng tại Challenge III mang lại cho 2 học viên cơ hội tham gia chương trình học tập và làm việc kéo dài 4 tuần tại Đức trong mùa hè 2026. Chương trình bao gồm Campus 2 Career Summer School và hoạt động phát triển dự án trực tiếp cùng doanh nghiệp đối tác Invia Travel GmbH.

Thành tích này không chỉ là dấu mốc cá nhân của 2 học viên mà còn cho thấy khả năng kết hợp giữa kiến thức quản trị, công nghệ thông tin và tư duy đổi mới sáng tạo trong giải quyết các bài toán của doanh nghiệp quốc tế.

Trong bối cảnh AI đang được ứng dụng ngày càng rộng trong vận hành doanh nghiệp, giải pháp của đội “Phanh” gợi mở một hướng tiếp cận thực tế: AI không chỉ tạo nội dung hay trả lời câu hỏi, mà có thể trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định, chuẩn hóa tri thức và thúc đẩy hành động bền vững trong tổ chức.

(Nguồn: Đại học Kinh tế Quốc dân)