Tính đến nay, hơn 30 trường đại học đã công bố phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2026. Từ năm nay, nhiều trường tiếp tục thu hẹp hoặc loại bỏ việc xét học bạ vào các ngành. Thay vào đó, các phương thức được ưu tiên là sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc kết hợp chứng chỉ quốc tế.

Tuy nhiên, một số trường thông báo vẫn xét tuyển học bạ độc lập vào một số ngành như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hay Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhiều trường sẽ xét tuyển học bạ độc lập vào tất cả các ngành như Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Công thương TPHCM, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang…

Các trường chủ yếu xét tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên. Tuy nhiên, một số trường còn xét học bạ của 3 năm (lớp 10, 11 và 12) hoặc xét điểm trung bình cả năm lớp 12 của tất cả các môn.

Những trường đại học công bố xét tuyển học bạ trong năm 2026 như sau:

Tên trường Phương thức xét học bạ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Trường chỉ xét học bạ với các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể thao, Việt Nam học, Giáo dục học và Kinh tế chính trị. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Trường chỉ xét học bạ với các chương trình liên kết đào tạo nước ngoài. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Trường xét tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM Trường xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổng điểm tổ hợp 3 môn, đạt từ 18 điểm trở lên. Ngoài ra, trường còn xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. Trường Đại học Công nghệ TPHCM Trường xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổng điểm tổ hợp 3 môn. Ngoài ra, trường còn xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12. Trường Đại học Công thương TPHCM Trường xét tuyển học bạ của 3 năm lớp 10, 11 và 12. Trường Đại học Hoa Sen (TPHCM) Trường xét tuyển học bạ theo tổng điểm tổ hợp 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 và lớp 12. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TPHCM) Trường xét tuyển học bạ cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên. Trường Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) Trường xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổng điểm tổ hợp 3 môn, đạt từ 18 điểm trở lên. Ngoài ra, trường còn xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12, nhân hệ số 3, quy về thang 30 điểm. Điểm xét tuyển phải đạt từ 18 trở lên. Trường Đại học Kiên Giang Trường xét tuyển học bạ cả năm lớp 12. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Long An Trường xét tuyển học bạ theo tổng điểm năm lớp 10, 11, 12. Ngoài ra trường còn xét theo điểm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp hoặc chỉ xét điểm trung bình lớp 12. Đầu tháng 11/2025, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi trước khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm 2025, lịch tuyển sinh năm 2026 cũng được Bộ GD-ĐT đẩy lên sớm hơn tương ứng. Nhóm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hay chứng chỉ quốc tế sẽ nộp hồ sơ, minh chứng trước 17h ngày 20/6/2026. Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026. Từ 17h ngày 10/8/2026, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển.