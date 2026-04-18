Ngày 18/4, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Hà Thành (Hoài Đức, Hà Nội), Phòng CSGT Công an Hà Nội đã triển khai chiếu các clip tình huống tai nạn giao thông nghiêm trọng cho học viên dự kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô.

Nội dung các clip phản ánh rõ hậu quả nặng nề của tai nạn giao thông, từ thiệt hại về người đến tài sản. Phần lớn tai nạn xuất phát từ những hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi lái xe, thiếu quan sát hoặc không chấp hành tín hiệu giao thông.

Học viên Nguyễn Thị Minh (trú tại Hà Nội) cho biết, những hình ảnh trong clip rất thực tế. Hậu quả tai nạn giao thông để lại là mất mát về tính mạng, thương tật nặng nề, qua đó giúp chị nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông.

“Việc xem các clip thực tế như vậy rất cần thiết. Đây là bài học trực quan, giúp chúng tôi ghi nhớ lâu hơn so với việc chỉ học lý thuyết”, học viên Trần Văn Bảo chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Lưu Trung, Phó Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, việc tổ chức cho học viên xem các clip tình huống tai nạn giao thông không chỉ giúp nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm khi điều khiển phương tiện.

Đại diện Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cũng cho biết, việc xem clip tình huống là một trong những bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm của người lái xe, bên cạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện và hiểu biết pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, Cục CSGT cho biết qua phân tích, đánh giá của đơn vị đối với các dữ liệu về sát hạch lái xe và so sánh với thực tế các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên đường, cũng như lỗi trong các vụ tai nạn giao thông, cho thấy còn chưa đồng bộ, thống nhất.

Đại diện Cục CSGT đưa ra ví dụ như đối với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D: việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng; đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định là những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi sát hạch đường trường, học viên chỉ cần điều khiển phương tiện di chuyển khoảng 2km, vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra, vào, tăng tốc, giảm tốc.

Như vậy, việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung vào phần kỹ thuật lái mà chưa chú ý tới đạo đức và kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe.