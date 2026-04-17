Ngày 17/4, đại diện CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị đã hoàn thiện các video có thời lượng khoảng 15 phút, phản ánh những tình huống dễ dẫn đến tai nạn liên quan đến xe máy và ô tô.

Theo quy định mới, học viên của các khóa sát hạch sẽ phải xem nội dung này trước khi bước vào kỳ thi. Các video được xây dựng nhằm giúp người học nhận diện hành vi nguy hiểm, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân cũng như người tham gia giao thông khác.

Trước khi sát hạch, các học viên sẽ được xem clip tình huống tai nạn giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT cho hay, nội dung video sử dụng hình ảnh thực tế kết hợp mô phỏng, tái hiện nhiều tình huống phổ biến như chuyển hướng sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, vượt ẩu. Một số tình huống cũng sẽ được tích hợp vào bài thi mô phỏng để đánh giá khả năng xử lý của học viên.

Vị đại diện Cục CSGT cho biết thêm, việc bổ sung nội dung này nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo, sát hạch lái xe, không chỉ dừng ở kiểm tra kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn chú trọng ý thức, trách nhiệm của người lái.

Trước đó, Cục CSGT cho biết trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi trong sát hạch lái xe.

Theo đó, qua phân tích, đánh giá của Cục CSGT đối với các dữ liệu về sát hạch lái xe và so sánh với thực tế các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên đường, cũng như lỗi trong các vụ tai nạn giao thông, cho thấy còn chưa đồng bộ, thống nhất.

Vị đại diện Cục CSGT đưa ra ví dụ như đối với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D: việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng; đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định là những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi sát hạch đường trường, học viên chỉ cần điều khiển phương tiện di chuyển khoảng 2km, vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra, vào, tăng tốc, giảm tốc.

Như vậy, việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung vào phần kỹ thuật lái mà chưa chú ý tới đạo đức và kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe.