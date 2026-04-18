Sáng 18/4, đại diện Cục CSGT cho biết qua theo dõi tình hình trật tự, an toàn giao thông cả nước trong quý I/2026, đơn vị xác định có 2 địa phương nổi lên với diễn biến phức tạp.

Cụ thể, xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, đứng thứ 6 trong các xã, phường trên toàn quốc về số vụ. Đáng chú ý, số người tử vong do tai nạn giao thông ở đây lên tới 11 người.

Trong khi đó, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) là địa bàn có số người dân vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ cao nhất cả nước, với 1.731 trường hợp.

Theo Cục CSGT, dù thời gian qua cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn, xử lý vi phạm, song tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông trong cả nước vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Ảnh: Đình Hiếu

Từ thực tiễn này, Cục CSGT cho rằng cần có cách làm mới, đồng bộ và bền vững hơn. Trên cơ sở đó, cơ quan này đề xuất xây dựng và duy trì mô hình “Xã Đức Hòa an toàn giao thông” và “Phường Bắc Giang an toàn giao thông”, từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Cục trưởng Cục CSGT đã có văn bản đề nghị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND hai địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp triển khai đồng loạt nhiều giải pháp.

Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo hướng trực quan, dễ tiếp cận; ứng dụng công nghệ, mạng xã hội, video tình huống thực tế để nâng cao nhận thức người dân.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy sai làn, vượt ẩu, quá tốc độ, không nhường đường.

Song song với đó là rà soát, tổ chức lại giao thông; xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn; bổ sung biển báo, gờ giảm tốc, đèn tín hiệu và các điều kiện đảm bảo an toàn khác.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ trực tiếp khảo sát các gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông để đánh giá hậu quả thực tế, từ đó phục vụ công tác tuyên truyền, cảnh báo và đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp.

Vai trò của lực lượng cơ sở, tổ dân phố, thôn xóm cũng được nhấn mạnh trong việc quản lý địa bàn, nhắc nhở, phát hiện sớm các nguy cơ vi phạm.

Theo kế hoạch, mô hình sẽ được triển khai thí điểm trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 5/2026. Sau đó, các đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và xem xét nhân rộng trên toàn quốc.