1. Ông Phạm Văn Đại (tỉnh Lâm Đồng) phản ánh việc TAND huyện Krông Nô thụ lý vụ kiện giữa mẹ ông – bà Mai Thị Vị (sinh năm 1957) và bà Mai Thị Yến (sinh năm 1988) về hành vi lấn chiếm đất nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ông cho rằng quá trình xét xử có dấu hiệu thiếu khách quan, vụ án kéo dài hơn 20 tháng, tòa nhiều lần hoãn xử mà không thông báo trước, không tổ chức hòa giải. Ông mong cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết công bằng, đúng pháp luật.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên (TPHCM) kiến nghị TAND Tối cao xem xét lại vụ án liên quan đến thửa đất số 2093 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Bà cho biết mình là một trong 9 thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng thửa đất này nhưng không được đưa vào tham gia tố tụng. Việc ông Nguyễn Thanh Hùng tự ý chuyển nhượng thửa đất cho ông Lê Hoàng Phụng dẫn đến tranh chấp hiện nay khiến quyền lợi của bà và các thành viên bị ảnh hưởng.

3. Tập thể 11 cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại VCCI phản ánh: từ năm 2021 đến nay, do không có người đại diện pháp luật nên công ty ngừng hoạt động, nợ lương và BHXH hơn 3,5 tỷ đồng. Dù đã nhiều lần gửi tờ trình, kiến nghị đến lãnh đạo VCCI nhưng chưa được giải quyết. Người lao động mong được thanh toán nợ lương, BHXH, sớm được cấp thẻ BHYT để ổn định cuộc sống.

4. Ông Hoàng Minh Tuấn (TP Hà Nội) tiếp tục khiếu nại về vụ bị hành hung ngày 4/8/2024 tại chung cư West Bay (KĐT Ecopark, Hưng Yên). Ông cho rằng dù có đủ căn cứ nhưng đối tượng hành hung vẫn chưa bị khởi tố, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Ông mong cơ quan chức năng xem xét bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

5. Bà Đào Thu Giang (TP Hà Nội) phản ánh Tổng Công ty Dược Việt Nam chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định khi bà đang điều trị bệnh ung thư vú giai đoạn 2. Bà cho biết vẫn có thể đảm nhận công việc phù hợp với chuyên môn và mong công ty, cơ quan chức năng xem xét để người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục làm việc, duy trì thu nhập.

6. Nhiều cư dân khu đô thị Sing Garden (Bắc Ninh) phản ánh, họ đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng mua nhà với Công ty Bất động sản Singland nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Nguyên nhân là toàn bộ dự án bị thế chấp tại Ngân hàng Agribank và đang trong quá trình phát mại. Cư dân lo ngại nguy cơ mất tài sản, kiến nghị chính quyền tỉnh sớm vào cuộc bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

7. Bà L.T.T ở TPHCM phản ánh Trường tiểu học Trần Quốc Toản (TPHCM) có nhiều khoản thu đầu năm học ngoài quy định. Ngoài ra, học sinh không tham gia các lớp kỹ năng sống bị gom vào một lớp riêng; môn tiếng Anh thuê trung tâm bên ngoài dạy vào giờ chính khóa, học sinh không học phải sang lớp rèn chữ. Bà đề nghị ngành giáo dục TP kiểm tra, làm rõ.

8. Bà Nguyễn Thị Chinh và ông Lê Đắc Mười (phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) phản ánh tình trạng xây dựng sai phép, không phép, lãng phí, thiếu minh bạch tại phường Tây Mỗ (trước đây là phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm). Họ cho rằng chính quyền xử lý chưa triệt để, “bắt cóc bỏ đĩa”, khiến sai phạm tái diễn.

9. Nhiều hộ dân phường Cát Lái, TPHCM (trước đây là TP Thủ Đức) khiếu nại việc thu hồi đất để xây dựng Trường THPT chất lượng cao Cát Lái. Họ cho rằng dự án mang tính kinh doanh, không thuộc quy hoạch được phê duyệt, mức bồi thường thấp và không thỏa đáng. Người dân kiến nghị xóa quy hoạch “treo”, nếu triển khai dự án khác phải thực hiện đúng Luật Đất đai, công khai, minh bạch và thỏa thuận hợp lý với người dân.

