1. Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ và xây dựng Minh Khang (viết tắt: Công ty Minh Khang) phản ánh: Công ty được UBND TP Cần Thơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản từ tháng 11/2019 để khai thác mỏ cát Trường Thọ, khu vực Tân An - Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt (nay là phường Tân Lộc), TP Cần Thơ. Thời hạn khai thác theo giấy phép là 6 năm 6 tháng, thời điểm hết hạn vào ngày 19/6/2026. Tuy nhiên, ngày 17/2/2025, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nêu trên. Công ty Minh Khang cho rằng việc thu hồi giấy phép khi chưa hết thời hạn là không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi nhận được quyết định thu hồi, Công ty Minh Khang đã nhiều lần gửi đơn đề nghị, kiến nghị đến các cơ quan chức năng địa phương để xem xét, giải quyết vụ việc, song đến nay chưa nhận được thông tin phản hồi.

2. Bà Trần Thị Bích (tỉnh Phú Thọ) phản ánh, gia đình bà khai hoang và sử dụng ổn định khoảng 20.000m² đất ở khu 8, phường Phú Thọ từ những năm 1970, qua 4 thế hệ gồm ông bà, bố mẹ và đến gia đình bà. Trên diện tích đất này, gia đình bà đã xây dựng nhà ở từ năm 1989, đồng thời có cây trồng và chuồng trại phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Theo phản ánh của bà Bích, năm 2001, UBND tỉnh Phú Thọ đã cấp GCN quyền sử dụng đất cho HTX/Công ty Thành Trung chồng lấn lên đất mà gia đình bà đang quản lý, sử dụng. Bà Bích nghi ngờ việc cấp đất nêu trên tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trên diện tích đất mà gia đình bà đang sử dụng ổn định.

3. Ông Chu Mạnh Sáng và bà Lò Thị Tuyết (xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình) phản ánh liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 9/2/2025 tại xóm 2, xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (nay là xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình). Theo đơn, ông Sáng và bà Tuyết là bị hại, bị cáo trong vụ án là Phạm Tuấn Anh. Vụ việc đã được Tòa án nhân dân khu vực 10 - Ninh Bình xét xử và ban hành Bản án số 20/2025 ngày 26/9/2025, tuyên bị cáo phạm tội Cố ý gây thương tích, mức hình phạt 9 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm 6 tháng, đồng thời tuyên về trách nhiệm dân sự. Ông Sáng cho rằng, việc tòa án tuyên bị cáo hưởng án treo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và các chi phí, tổn hại mà gia đình phải gánh chịu. Do đó, ông Sáng và bà Tuyết đã kháng cáo bản án, đề nghị TAND tỉnh Ninh Bình xem xét vụ việc một cách khách quan, bảo đảm công bằng theo quy định pháp luật.

4. Ông Vũ Quốc Đạt (TP Hải Phòng) có đơn liên quan đến quyền sử dụng đất rừng tại khu vực Áng Khe Thùng, thị trấn Cát Bà (nay là đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng). Theo đơn ông Đạt trình bày, năm 1994, hưởng ứng chủ trương phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bố mẹ ông là ông Vũ Văn Sinh và bà Đặng Thị Mão khai hoang trồng cây tại khu vực này. Sau 6 năm canh tác, ngày 7/12/2000, gia đình được UBND huyện Cát Bà công nhận diện tích đã sử dụng, gồm 11ha được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn 50 năm (2000–2050) và năm 2003, gia đình ông lại được UBND huyện Cát Hải bàn giao bổ sung 3,5ha đất tại Áng Khe Thùng. Tuy nhiên, từ năm 2020 gia đình liên tiếp nhận các quyết định thu hồi đất, xử phạt, cưỡng chế trong khi quyền sử dụng đất hợp pháp vẫn còn thời hạn. Vì vậy, ông Đạt kiến nghị cơ quan chức năng bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp đối với 14,5ha rừng của gia đình ông, đồng thời đề nghị thanh tra, kiểm tra toàn diện công tác quản lý đất đai tại khu vực Áng Khe Thùng.

5. Bà Nguyễn Thị Bạch Đằng, chủ sở hữu khách sạn River (417 Quang Trung, phường Quyết Thắng, TP Thái Nguyên) có đơn đề nghị về việc dừng bán đấu giá tài sản. Bà Đằng cho biết, theo thông báo số 93 của Công ty Đấu giá hợp danh Hùng Dũng - Chi nhánh Thái Nguyên và thông báo số 261 của Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Thái Nguyên về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại 2 sổ đỏ và tài sản gắn liền với đất là khách sạn River (14 tầng, diện tích 4.627,1m²) diễn ra ngày 11/12/2025. Ngày 15/12/2025, bà Đằng nhận được thông báo kết quả đấu giá và bà không đồng ý với kết quả đấu giá ngày 11/12/2025. Lý do bà Đằng cho rằng việc định giá, đấu giá tài sản của bà thấp hơn mức định giá khi ký hợp đồng vay vốn đã gây thiệt hại cho bà và doanh nghiệp, vì vậy bà đã gửi đơn đề nghị hủy kết quả đấu giá; đồng thời đề nghị cơ quan thi hành án thực hiện việc định giá, đấu giá công khai, minh bạch, khách quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định pháp luật.

6. Bà Trần Nguyễn Ngọc Minh (TP Hà Nội) phản ánh: căn nhà và 2 ao đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình bà tại khu vực tuyến đê biển Nghĩa Hưng và mé đê Cồn Xanh thuộc xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay là xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình), được xây dựng từ năm 1992 trên đất khai hoang làm kinh tế vừa mới bị xâm hại. Theo đơn của bà Minh, ngày 4/5/2025, bà Minh phát hiện 2 ao nuôi thủy hải sản bị một đơn vị thi công phá dỡ khiến toàn bộ cá, tôm, cua trong đầm trôi ra sông; căn nhà cũng bị phun cát ngập đến nóc, làm hư hỏng toàn bộ đồ dùng sinh hoạt, thiệt hại tạm tính khoảng 1 tỷ đồng. Bà Minh cho biết, gia đình bà không nhận được thông báo chính thức từ địa phương hay đơn vị thi công trước khi xảy ra sự việc; dù đã nhiều lần gửi đơn phản ánh đến chính quyền địa phương, đến nay gia đình bà chưa được giải quyết. Bà Minh mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc giúp đỡ để đảm bảo quyền lợi cho gia đình bà.

7. Bà Trương Thị Dung (tỉnh Khánh Hòa) phản ánh tranh chấp liên quan đến nhà đất số 7A Lý Tự Trọng, TP Nha Trang - tài sản của cụ Lê Đình Cẩm và cụ Trần Thị Bích Tuyết (bố mẹ chồng bà). Theo đơn của bà Dung, vợ chồng cụ Cẩm đã lập di chúc vào ngày 6/12/2013 để lại nhà đất số 7A Lý Tự Trọng cho vợ chồng bà Dung. Sau khi chồng bà Dung mất, vợ chồng cụ Cẩm tiếp tục lập các di chúc có nội dung để lại nhà đất số 7A Lý Tự Trọng cho bà Dung và 2 cháu nội (con của vợ chồng bà Dung) ngày 27/10/2017, các di chúc đều có chứng nhận của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, sau khi cụ Tuyết mất, ngày 6/9/2019, cụ Cẩm lại lập di chúc để lại phần tài sản tại nhà đất số 7A Lý Tự Trọng cho các bà: Lê Thị Thu Hà, Lê Thị Xuân Nhài và Lê Thị Hồng Mai, được Văn phòng công chứng Kim Ngân chứng nhận. Bà Dung cho rằng, di chúc cụ Cẩm lập sau khi cụ Tuyết mất là không hợp pháp do cụ Cẩm suy giảm nhận thức nặng, có đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự nhưng việc giám định bị ngăn cản, vì vậy bà Dung có đơn yêu cầu toà tuyên di chúc này vô hiệu và công nhận di chúc ngày 27/10/2017. Tại bản án sơ thẩm ngày 29/9/2020, TAND TP Nha Trang đã chấp nhận yêu cầu của bà Dung, tuyên di chúc ngày 6/9/2019 vô hiệu và công nhận hiệu lực di chúc ngày 27/10/2017. Tuy nhiên, ngày 2/12/2025, gia đình bà Dung nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của TAND tối cao cho rằng bản án sơ thẩm nêu trên không có căn cứ và yêu cầu hủy án. Do đó, bà Dung đề nghị công khai bản án sơ thẩm và quyết định kháng nghị để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mẹ con bà.

8. Ông Nguyễn Hữu Quyền (TP Hà Nội) cho biết, ông là chủ sở hữu thuê bao di động Viettel, được sử dụng chủ yếu cho mục đích cá nhân, tần suất thấp; tuy nhiên, gần đây thuê bao của ông bị nhà mạng thu hồi theo quy định nội bộ. Theo phản ánh của ông Quyền, để được cấp lại số, nhà mạng yêu cầu khách hàng sử dụng gói dịch vụ 450.000 đồng/tháng, cam kết 36 tháng. Ông cho rằng yêu cầu này của nhà mạng không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với Luật Viễn thông 2023, đề nghị nhà mạng làm rõ căn cứ pháp lý của điều kiện nêu trên, cấp lại thuê bao theo đúng quy định hiện hành, không áp đặt điều kiện tài chính bất hợp lý; đồng thời đề nghị Cục Viễn thông kiểm tra, làm rõ việc nhà mạng áp dụng điều kiện như trên có phù hợp với Luật Viễn thông 2023 hay không.

9. Đại diện một nhóm người là thành viên tham gia hoạt động của Công ty TNHH ESOMAR INSIGHT VNM (Công ty ESOMAR) phản ánh Công ty này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung phản ánh, công ty này tuyển dụng họ làm khảo sát trực tuyến nhưng yêu cầu người tham gia đóng tiền ký quỹ theo nhiều gói, từ 600.000 đồng đến 5 tỷ đồng, nộp qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam bằng tiền VNĐ, cam kết hoàn trả sau 12 tháng và chi trả các khoản phúc lợi, lợi nhuận. Tin tưởng đây là cơ hội việc làm tốt nên nhiều người đã vay mượn tiền để ký quỹ tham gia, tổng số tiền ký quỹ đến nay của nhóm là hơn 20 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, ngoài khảo sát, công ty này còn triển khai nhiều gói mang tính đầu tư với lãi suất cao để thu hút nhiều người tham gia nạp tiền. Đến ngày 3/2/2025, website công ty bất ngờ bị sập nhưng không có thông báo nào từ công ty, các “leader” phụ trách thì đóng tài khoản, khóa bình luận, xóa nhóm liên lạc, không trình báo cơ quan chức năng, khiến người tham gia hoang mang, không biết đòi quyền lợi ở đâu. Nhóm người đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra đồng thời thu hồi, hoàn trả số tiền cho những người đã tham gia, nộp tiền vào công ty này.

10. Một số hộ dân sinh sống tại khu vực ngõ 343 – 409 An Dương Vương (phường Phú Thượng, TP Hà Nội) có đơn đề nghị điều tra công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án xây dựng tuyến đường đoạn từ ngõ 343 – 409 An Dương Vương. Theo đơn phản ánh, các hộ dân nghi ngờ trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ban Dự án và các đơn vị liên quan không tuân thủ đúng quy định pháp luật, thực hiện bất chấp ý kiến của người dân, có dấu hiệu gây lãng phí ngân sách, lợi ích nhóm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ dân. Các hộ kiến nghị các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, bảo đảm quyền lợi của người dân trong công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án, tránh để người dân bị thiệt thòi.

11. Ban Quản trị Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông (TP Hà Nội) có đơn kiến nghị về Bản án số 123 ngày 28/5/2025 của TAND khu vực 2 – Hà Nội liên quan đến việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank) và Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU). Theo đơn, hợp đồng tín dụng ký ngày 28/1/2011, PvcomBank cho SDU vay tối đa 50 tỷ đồng để thanh toán chi phí thi công dự án; ngày 2/7/2012, SDU thế chấp tài sản hình thành trong tương lai. Do SDU vi phạm nghĩa vụ trả nợ, tòa án tuyên buộc SDU trả nợ gốc và lãi, đồng thời cho phép kê biên, phát mại tầng 5 của dự án nếu không thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên, Ban Quản trị cho rằng, bản án của TAND khu vực 2 – Hà Nội được gửi khi đã quá thời hạn kháng cáo của cư dân và việc xác định tầng 5 của dự án là tài sản thế chấp là chưa đúng, bởi đây là tài sản chung của tòa nhà, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, theo các quyết định quy hoạch, hồ sơ thiết kế, Bộ luật Dân sự và Luật Nhà ở 2009. Vì vậy, Ban Quản trị kiến nghị các cơ quan chức năng làm rõ việc chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý nhưng đã thế chấp tài sản chung, đồng thời cho rằng việc lồng ghép tầng 4, 5 vào hồ sơ xin chuyển đổi công năng là không phù hợp quy định pháp luật.

