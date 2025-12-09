1. Ông Nguyễn Văn Thăng - đại diện 32 hộ dân tại khu tái định cư Đào Xá, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh có đơn thư phản ánh về việc: hơn 20 năm qua, 32 hộ dân nơi đây sinh sống ổn định nhưng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ dù đã nhiều lần nộp hồ sơ. Tháng 10/2025, hồ sơ tiếp tục bị trả lại với lý do “chờ điều chỉnh quy hoạch”. Công văn của phường Võ Cường gửi đến người dân cho biết, dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đào Xá có sai lệch mốc giới, diện tích và được xác định “giao đất trái thẩm quyền”. Do quy hoạch chưa điều chỉnh, các thửa đất chưa đủ điều kiện cấp giấy.

Qua đơn thư, các hộ dân kiến nghị mong Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quan tâm, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm để các hộ dân ở khu tái định cư Đào Xá yên tâm làm ăn, sớm ổn định cuộc sống.

2. Bà Trần Thị Hồng Thắm (TPHCM) phản ánh, bà bị Công ty CP Tập đoàn đầu tư Phú Thành Công giới thiệu dự án “khu dân cư Hưng Lộc” không có thật, dẫn đến việc bà đã ký với Phú Thành Công hợp đồng nhận chuyển nhượng lô đất 84m2 với giá chuyển nhượng là 2,65 tỷ đồng và đã thanh toán cho Phú Thành Công hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó bà mới biết chính quyền địa phương xác nhận không có dự án nào được phê duyệt tại khu vực này, thửa đất cũng không đủ điều kiện tách thửa. Bà Thắm cho rằng doanh nghiệp có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tài sản và đã gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị điều tra, làm rõ.

3. Ông L.N.S (phường Thượng Cát, TP Hà Nội) có đơn gửi Báo VietNamNet với nội dung: ông và các gia đình bà N.T.H, bà N.T.N đã kê khai hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tại Trung tâm dịch vụ hành chính công quận Bắc Từ Liêm ngày 27/11/2024 nhưng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ mới đây bị phường Thượng Cát trả lại với lý do hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết do đất có nguồn gốc nông nghiệp, có vi phạm lấn chiếm. Tuy nhiên, ông L.N.S cho rằng, thửa đất gia đình sử dụng ổn định từ trước năm 1980, đã được xác nhận, không tranh chấp và đủ điều kiện cấp giấy theo Luật Đất đai 2024; việc UBND phường Thượng Cát trả lại hồ sơ không giải quyết là không đúng. Vì vậy, ông L.N.S đề nghị xem xét lại việc trả hồ sơ.

4. Bà Võ Thị Sum (tỉnh Đồng Tháp) có đơn thư về việc: đất hợp pháp của gia đình bà nằm trong phạm vi dự án xây dựng cầu Hồng Ngự nhưng đến nay chưa nhận được bất kỳ quyết định thu hồi hay phương án bồi thường, hỗ trợ nào, trong khi một phần diện tích đất của gia đình bà đã bị ảnh hưởng thực tế do việc thi công và đo đạc. Bà đã nhiều lần gửi đơn đến UBND phường Hồng Ngự, UBND TP Hồng Ngự (cũ) và UBND tỉnh Đồng Tháp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có công văn giao phường Hồng Ngự giải quyết theo thẩm quyền, song mới đây, địa phương thông báo đến gia đình bà với nội dung không đủ điều kiện giải quyết. Bà Sum cho biết, gia đình bà có đầy đủ hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất và thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích công cộng. Vì vậy, bà đề nghị cơ quan chức năng xem xét bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng dự án.

5. Bà Trần Thị Hướng (TP Hải Phòng) có đơn phản ánh về bản án của tòa án xác định quyền lợi của mẹ con bà đối với căn nhà sau khi vợ chồng bà ly hôn, nhưng hơn 2 năm qua chồng cũ vẫn chiếm giữ, đưa người khác vào ở. Theo bà Hướng, việc chiếm giữ trái phép này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con bà, trong khi con trai bà đang bị bệnh, rất cần điều kiện sinh hoạt ổn định để điều trị. Bà Hướng đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan thi hành án khu vực 10, đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Bà đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mẹ con bà.

6. Các doanh nghiệp đang hoạt động tại điểm công nghiệp Đắc Sơ (xã Dương Hòa, TP Hà Nội) cho hay, khu đất của điểm công nghiệp Đắc Sơ mà các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất nằm trong diện thu hồi theo quy hoạch, khiến họ đối mặt nguy cơ dừng toàn bộ hoạt động, không có khả năng trả nợ, hàng trăm lao động bị ảnh hưởng. Theo các doanh nghiệp, nếu vẫn bị thu hồi một phần đất thì các doanh nghiệp đề nghị được bố trí địa điểm mới tại Cụm công nghiệp Dương Liễu 2 để họ tiếp tục duy trì sản xuất, tránh thiệt hại không thể khắc phục; hoặc có phương án hỗ trợ phù hợp để không bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

7. Ông Lê Văn Mạnh (TP Hà Nội) là người đại diện theo ủy quyền của chị Cao Thị Bé (SN 1994), có đơn trình bày như sau: chị Cao Thị Bé (Hà Nội) sau khi hút mỡ tại Bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn ngày 22/9/2025, chị bị tai biến nặng, phải chuyển sang Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu, để lại nhiều di chứng. Gia đình phản ánh, sự việc đã xảy ra gần 2 tháng qua nhưng Bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn không cung cấp hồ sơ bệnh án, trì hoãn thành lập hội đồng chuyên môn và chưa có động thái bồi thường. Gia đình chị Bé đề nghị bệnh viện và cá nhân liên quan giải quyết theo quy định pháp luật.

