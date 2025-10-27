Sẵn sàng cho mùa hội lớn của giao thương và văn hóa

Hội chợ Mùa Thu 2025 - sự kiện kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia - đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) vào ngày 25/10.

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 25/10 - 4/11, trên diện tích hơn 130.000 m², chia thành 5 phân khu chủ đề với hơn 3.000 gian hàng của gần 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một hội chợ mùa thu mang tầm quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương trên cả nước.

Với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn lớn, cùng sự góp mặt của các đối tác quốc tế, Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là không gian hội nhập đa chiều giữa thương mại, sáng tạo và bản sắc văn hóa Việt.

Để đón hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày trong suốt 11 ngày diễn ra sự kiện, các khu vực trưng bày đang được trang hoàng, kiểm tra kỹ thuật và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Điểm hẹn của “hồn Việt” trong nhịp sống hội nhập

Không chỉ là nơi kết nối giao thương, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn mang đậm hơi thở văn hóa Việt. Khu vực OCOP và làng nghề truyền thống được xem là “linh hồn” của sự kiện, nơi quy tụ hàng nghìn sản phẩm đặc sắc từ khắp các vùng miền: từ lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng, chè Thái Nguyên đến cà phê Buôn Ma Thuột hay nước mắm Phú Quốc.

Bên cạnh đó, khu triển lãm văn hóa - du lịch tái hiện không gian “Việt Nam trong mùa thu hội nhập” với những hình ảnh Hà Nội xưa, các màn trình diễn nghệ thuật dân gian, lễ hội đường phố và khu chụp ảnh check-in dành cho du khách.

Điểm nhấn đặc biệt là khu vực đổi mới sáng tạo và thương mại điện tử, nơi các doanh nghiệp trẻ và startup giới thiệu những mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ mới - từ chuyển đổi số, AI trong sản xuất nông nghiệp, đến nền tảng số hỗ trợ xuất khẩu. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “kết nối giá trị Việt trong kỷ nguyên số”, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam.

Doanh nghiệp kỳ vọng, người dân háo hức chờ đợi

Ông Nguyễn Đức Long, đại diện một doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Hà Nam, chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị hơn 200 mẫu sản phẩm mới, kết hợp chất liệu truyền thống với thiết kế hiện đại. Đây là cơ hội để quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác quốc tế, nhưng quan trọng hơn là lan tỏa giá trị nghề truyền thống trong thời đại số”.

Không chỉ giới doanh nghiệp, người dân Thủ đô cũng háo hức đón chờ sự kiện. Chị Lê Thị Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Hội chợ năm nay nghe nói quy mô rất lớn, có nhiều hoạt động văn hóa và khu ẩm thực các vùng miền. Gia đình tôi nhất định sẽ đưa các con đến tham quan, vừa vui chơi vừa tìm hiểu thêm về sản phẩm Việt”.

Từ đầu tháng 10, trên mạng xã hội, cụm từ “Hội chợ Mùa Thu 2025” đã được nhắc đến thường xuyên, nhiều người ví đây là “Tuần lễ vàng” của văn hóa và giao thương Việt Nam - nơi mỗi gian hàng là một câu chuyện, mỗi sản phẩm là một lát cắt của tinh hoa Việt.

Lan tỏa tinh thần tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Nhiều chương trình tọa đàm, diễn đàn trong khuôn khổ hội chợ sẽ tập trung vào các chủ đề như “Chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp”, “Doanh nghiệp Việt và cơ hội hội nhập thị trường quốc tế”, hay “Thương mại số - Cánh cửa mới cho sản phẩm OCOP”.

Các phiên kết nối giao thương (B2B, B2C) cũng được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt gặp gỡ, hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Không đơn thuần là một hội chợ thương mại, sự kiện còn được xem như “bức tranh tổng hòa” của Việt Nam trong mùa hội nhập mới - nơi văn hóa, con người và công nghệ cùng hòa nhịp. Từ những gian hàng nhỏ của các hợp tác xã vùng cao đến các tập đoàn lớn, tất cả cùng chung một mục tiêu: nâng tầm giá trị Việt, khẳng định bản lĩnh Việt.

Giữa tiết trời thu Hà Nội dịu mát, Hội chợ Mùa Thu 2025 hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một không gian trải nghiệm đa sắc: vừa là nơi mua sắm, khám phá văn hóa, vừa là nơi góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Bích Đào