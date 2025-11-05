“Siêu hội chợ” 5.000 tỷ đồng

Tối 3/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng mở đầu cho chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa quy mô quốc gia trong kỷ nguyên mới, do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội).

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 ghi dấu một “siêu hội chợ” thành công với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng.

Với quy mô hơn 130.000m², 3.000 gian hàng và sự tham gia của hơn 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được ví như một “bức tranh toàn cảnh” về sức sống, bản sắc và khát vọng vươn lên của nền kinh tế Việt Nam.

Hội chợ còn là diễn đàn trao đổi, khơi mở ý tưởng đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững. Những tọa đàm, hội nghị, sự kiện kết nối đầu tư được tổ chức liên tục, thu hút hàng nghìn đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước. “Siêu hội chợ” vì thế được xem như bệ phóng để sản phẩm Việt vươn xa, doanh nghiệp Việt lớn mạnh hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025 thu hút 1 triệu lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm

Sức hấp dẫn và quy mô khủng của Hội chợ cũng tạo sức hút tiêu dùng mạnh mẽ. Chỉ trong khoảng chục ngày diễn ra đã có hơn 1 triệu lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Tổng doanh số giao dịch tại Hội chợ đạt gần 5.000 tỷ đồng phản ánh sức mua sôi động, niềm tin mạnh mẽ và sự lạc quan của người tiêu dùng vào kinh tế nội địa.

Sự thành công của Hội chợ đến từ chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự dẫn dắt của Bộ Công thương và sự tham gia nhiệt tình các doanh nghiệp. Đặc biệt, hội chợ ghi dấu ấn bởi khâu tổ chức quy củ, chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của Tập đoàn Vingroup trong vai trò đồng tổ chức, nhà tài trợ và đơn vị vận hành chủ lực. Vingroup không chỉ đóng góp nguồn lực mà còn là “kiến trúc sư” trực tiếp tư vấn thiết kế tổng thể không gian hội chợ, hỗ trợ hạ tầng mặt bằng, hệ thống điện nước, an ninh và vệ sinh, góp phần đảm bảo sự vận hành trơn tru, chuẩn mực của sự kiện tầm quốc gia.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một "điểm đến" an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Hội chợ chính là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc Việt Nam; thể hiện rõ niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo và hướng đến tương lai.

Hội chợ của lòng nhân ái

Song song với những con số ấn tượng, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đặc biệt ghi dấu bởi tinh thần sẻ chia. Ngay trước lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Các hòm từ thiện được đặt tại toàn bộ khu vực ra vào của VEC để khách tham quan có thể đóng góp tiền mặt hoặc hiện vật.

Hàng nghìn đại diện tổ chức, doanh nghiệp, người dân đã cùng gửi gắm những món quà mang đậm nghĩa tình, thể hiện rõ tinh thần “Mùa thu hy vọng - chia sẻ yêu thương".

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup trao bảng ủng hộ 100 tỷ đồng, trích từ ngân sách 500 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup, một trong những doanh nghiệp tiên phong về hoạt động trách nhiệm xã hội, tiếp tục thể hiện tinh thần sẻ chia bằng việc ủng hộ 100 tỷ đồng (trích từ quỹ 500 tỷ đồng Vingroup dành cho công tác cứu trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ) hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Gần 400 tỷ đồng được quyên góp tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025

Với tổng cộng gần 400 tỷ đồng được quyên góp, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 vượt xa ý nghĩa một sự kiện kinh tế, trở thành một mùa hội kết nối trái tim, lan tỏa giá trị nhân ái Việt.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã khép lại hành trình rực rỡ để mở ra khởi đầu mới cho những mùa hội tiếp theo, góp phần củng cố, hoàn thiện hơn sức mạnh tổng hợp của cả Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng, cùng hành động vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng, bền vững và nhân ái.

Ngay sau Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, Bộ Công thương đã được giao chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ bốn mùa trong thời gian tới. Sắp tới sẽ là Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất nhằm hình thành chuỗi hội chợ - triển lãm thường niên quy mô lớn diễn ra xuyên suốt quanh năm tại VEC - sẽ điểm hẹn kết nối giao thương và trải nghiệm văn hóa giữa các doanh nghiệp, địa phương với người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.

Thế Định