Là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN hướng đến việc phát huy tối đa tiềm năng của người dân ASEAN.

“Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025” đã xác định mục tiêu chung là thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả ở cấp quốc gia các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội đến năm 2025 nhằm đạt được các mục tiêu khu vực về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

Một mục tiêu cụ thể của Đề án là huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động.

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN do Trung Quốc và 10 nước ASEAN đồng tổ chức thường niên từ năm 2004 đến nay.

Để góp phần thúc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư các nước ASEAN với Trung Quốc, thông tin từ Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ KH&CN) cho hay, từ ngày 17/9 đến ngày 21/9, hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO năm 2025 sẽ được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Là triển lãm thương mại – công nghệ quốc tế cấp cao, được tổ chức định kỳ hàng năm từ năm 2004, CAEXPO do Trung Quốc và 10 nước ASEAN đồng tổ chức. Đây được xem là một trong những sự kiện công nghệ, kinh tế số hàng đầu châu Á, với quy mô lớn, thu hút lãnh đạo từ các ngành kinh doanh, công nghệ và chính phủ.

Đặc biệt, CAEXPO cũng là nơi các doanh nghiệp ASEAN và Trung Quốc gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường, xây dựng đối tác mới cũng như củng cố các mối quan hệ hợp tác.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN), trưng bày/giới thiệu sản phẩm tại gian hàng là 1 trong những hình thức tham gia CAEXPO 2025 mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn.

CAEXPO 2025 dự kiến có sự tham gia của đại diện từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 10 nước ASEAN, Trung Quốc và các đối tác quốc tế như Úc, Hàn Quốc, Pakistan... Để cung cấp thông tin hỗ trợ các đơn vị đang có kế hoạch tiếp cận hoặc mở rộng kinh doanh tại thị trường các nước trong khu vực, Bộ KH&CN mới đây cũng đã thông tin cụ thể về CAEXPO 2025 tới các Hội, Hiệp hội và cộng đồng doanh hoạt động trong lĩnh vực KH&CN.

Theo đó, các hội, hiệp hội và doanh nghiệp có thể lựa chọn đăng ký hình thức tham gia CAEXPO 2025 phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình, như trưng bày/giới thiệu sản phẩm tại gian hàng, gửi tài liệu quảng bá, tham gia hội thảo chuyên đề...