Chiều nay (11/8), TAND khu vực 2 - Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) mức án 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ông Ngân là người điều khiển chiếc ô tô Mercedes, hành hung người đi đường vào tối 16/4 trên đường Trần Duy Hưng.

Tại bục khai báo, bị cáo Ngân gửi lời xin lỗi đến nạn nhân là anh L.V.N. (tài xế taxi, SN 1989, ở Hà Nội).

Bị cáo tại tòa. Ảnh: HN

Theo nội dung cáo buộc, khoảng 19h ngày 16/4, ông Ngân ngồi ăn uống với bạn bè tại quán ăn ở phố Đỗ Đức Dục. Đến khoảng 20h40 cùng ngày, bị cáo điều khiển ô tô Mercedes E300 màu đen đi về.

Khi xe của ông Ngân di chuyển trên phố Trần Duy Hưng thì anh N. điều khiển ô tô VinFast chạy phía trước.

Cho rằng anh N. không cho xe của mình vượt nên khi đi lên cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, ông Ngân điều khiển ô tô vượt bên phải xe anh N. rồi đánh lái sang trái dẫn tới va chạm vào đầu xe anh N.

Tiếp đó, ông Ngân điều khiển ô tô đi xuống chân cầu vượt chậm lại và xi nhan phải, ép xe anh N. vào lề đường.

Khi hai xe dừng lại, anh N. và ông Ngân xuống xe giải quyết. Khi đó, bị cáo đã đẩy anh N. ra phía đầu xe rồi chửi bới, tát, đấm vào mặt nạn nhân.

Bị cáo còn lôi anh N. ra phía đầu ô tô của mình và tiếp tục đấm một phát vào đầu nạn nhân. Khi hai bên lời qua tiếng lại, ông Ngân tát, đấm vào mặt anh N. rồi lái xe bỏ đi.

Khi xảy ra sự việc, nhiều người dân đã tập trung đứng xem và quay video. Đến khoảng 00h30 ngày 17/4, anh N. đến Công an phường Láng trình báo sự việc.

Hối hận muộn màng

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Ngân cho rằng, sự việc xảy ra chỉ trong ít phút, là điều đáng tiếc, do bị cáo không giữ được bình tĩnh và nằm ngoài ý muốn.

Ông Ngân thừa nhận đã có những hành vi không đúng đắn. Tuy nhiên, ông cho rằng việc VKS truy tố bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng là quá nặng.

Bày tỏ thái độ ăn năn, hối hận, ông Ngân mong HĐXX xem xét, lượng thứ cho hành vi của bản thân, cho bị cáo được nhận mức án nhẹ nhất để trở về chăm sóc mẹ già và vợ đang đau ốm.

Theo trình bày của ông Ngân, bị cáo từ trước đến nay chưa làm gì tổn hại đến xã hội. Ông mong HĐXX xem xét, lượng thứ cho sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bị cáo. Ông còn cho rằng hành vi của bản thân có thể do “vận áo xám” và “như bị ma làm”.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã vi phạm quy định của pháp luật nên bị cáo phải trả giá cho những hậu quả đã gây ra.

Hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe con người và tình hình trị an. Bị cáo là người trưởng thành, có nhận thức xã hội nhưng chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân đã vi phạm pháp luật.

Trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải. Bị cáo có nhân thân tốt và ngay sau khi xảy ra sự việc đã khắc phục bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng.