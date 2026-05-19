Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh mức án 4 tháng 10 ngày tù, được trả tự do sau phiên tòa. Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là bột phát, không có chuẩn bị trước.

Trước đó, khoảng 19h ngày 9/1, tại nhà mình ở căn hộ 1008, chung cư CT5 - ĐN 2, bị cáo Vân Anh bức xúc về việc hàng xóm là chị Nguyễn T.H. (SN 1982) đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung nói xấu con trai mình. Bị cáo kể cho em họ của chồng là anh Nguyễn Duy Trung (SN 1994) nghe sự việc.

Khoảng 20h cùng ngày, khi chị H. vừa đi làm về đến trước cửa căn hộ của mình thì anh Trung đi từ căn hộ của Vân Anh ra hỏi lý do tại sao lại đăng nội dung nói xấu như vậy.

Theo cáo buộc, khi đó, Vân Anh từ trong nhà đi ra mắng, đồng thời lao về phía hàng xóm, túm tóc, đánh nhiều cái vào phía đầu của nạn nhân.

Lúc này, anh Trung đến can ngăn, đẩy Vân Anh ra, giữ tay bị cáo đang túm tóc của chị H. Cùng lúc, con của Vân Anh là L. (SN 2005) cũng từ trong nhà chạy ra để can ngăn mẹ nhưng không được.

L. thấy cháu T. (SN 2014, là con gái chị H.) mở cửa định đi ra thì giữ cửa nhà chị H. để ngăn cản. Sau đó, anh Phạm Hồng Tuấn (SN 1973, Phó Ban quản trị tòa nhà) và anh Nguyễn Thế Trung (SN 1987, tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà) có mặt thì Vân Anh dừng đánh chị H.

Tuy nhiên, hai bên vẫn lời qua tiếng lại. Ngay sau đó, chị H. gửi đơn trình báo Công an phường Từ Liêm và đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hồng Ngọc điều trị.

Chị H. đã giao nộp cơ quan công an 1 clip ghi lại hình ảnh vụ việc. Cơ quan chức năng kiểm tra camera, xác định có việc Vân Anh chửi và đánh chị H. ở hành lang chung cư tầng 10 như chị H. trình báo.

Do bức xúc với việc bị hàng xóm đánh, chửi nên chị H. đã đăng tải clip trên lên các trang mạng xã hội, khiến một bộ phận người dân rất bức xúc.

Ngày 10/1, cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích của chị Nguyễn T.H. Kết luận giám định cho thấy chị H. không tổn thương cơ thể.

Ngoài ra, công an xác định, người nhà Vân Anh tuy có mặt tại hiện trường nhưng không có hành vi giúp sức hay cổ vũ để bị cáo đánh chị H. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với những người này.

Ngày 10/1, Vân Anh đến Công an phường Từ Liêm trình báo, khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận việc đánh chị H. ở hành lang chung cư, nơi có nhiều hộ dân sinh sống là hoàn toàn sai trái, làm mất an ninh trật tự.

Trong quá trình bị điều tra, Vân Anh bày tỏ muốn xin lỗi và khắc phục hậu quả cho chị H.