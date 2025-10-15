Bộ sưu tập gồm 4 di ảnh chân dung của các lãnh đạo đầu tiên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng hơn 20 di ảnh các nữ anh hùng liệt sĩ mãi mãi tuổi 20. Sau khi ra mắt công chúng, toàn bộ bộ sưu tập sẽ được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để trưng bày lâu dài từ ngày 15/10/2025.

Chân dung những người phụ nữ anh hùng của đất nước trong bộ sưu tập "Tự hào Phụ nữ Việt Nam".

Theo nhà văn Đặng Vương Hưng - Chủ tịch Tổ chức Trái tim người lính, điểm nhấn của bộ sưu tập là sự tôn vinh vẻ đẹp và thời trang của phụ nữ Việt Nam qua từng thời kỳ. "Phụ nữ bao giờ cũng đẹp - kể cả trong khói lửa chiến tranh. Cái đẹp là bất tử và luôn chiến thắng cái chết", ông chia sẻ. Từ những tấm ảnh đen trắng, nhóm họa sĩ trẻ đã phục dựng màu, làm sống lại hình ảnh rạng ngời của những người phụ nữ Việt Nam anh hùng.

Trong số gần 30 chân dung được trưng bày có nhiều gương mặt tiêu biểu đã đi vào lịch sử và đời sống tinh thần của người Việt như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Lê Thị Hồng Gấm, Hoàng Ngân, Đặng Thùy Trâm, cùng 4 Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Lê Thị Xuyến, Nguyễn Thị Thập, Hà Thị Quế và Nguyễn Thị Định.

Cũng trong chương trình, BTC giới thiệu cuốn Đâu có giặc là ta cứ đi của Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Dỵ (1926-1970), quê ở Mê Linh, Hà Nội. Ông là một trong 33 chiến sĩ lập chiến công đặc biệt xuất sắc tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954 và được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2008.

Cuốn hồi ký được ông bắt đầu viết năm 1964 khi tạm nghỉ giữa 2 giai đoạn chiến đấu, ghi lại những mẩu chuyện sinh hoạt và chiến đấu trong đời bộ đội. Tuy nhiên, bản thảo mang tên Đường tôi đi còn dang dở khi ông tiếp tục hành quân sang Lào và anh dũng hy sinh năm 1970.

Tổ chức Trái tim người lính trao tặng chân dung Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Dỵ cho gia đình.

Trong từng trang viết, hiện lên sống động những trận đánh khốc liệt, những câu chuyện đời thường của người lính với đủ cung bậc cảm xúc: có niềm vui, nỗi buồn nhưng trên hết là tinh thần lạc quan cách mạng.

Tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân sâu nặng cùng tình đoàn kết keo sơn Việt - Lào được khắc họa chân thực mà vẫn chan chứa chất thơ.

Qua đó, hình tượng anh Bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến chống Pháp hiện lên trọn vẹn, người chiến sĩ dũng cảm, kiên trung, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Tổ quốc.