Ngày 28/9, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn có buổi giao lưu ra mắt cuốn sách Giấc mơ Kangaroo (do NXB Hội Nhà Văn phối hợp với Phanbook phát hành) tại TPHCM. Tác phẩm là hồi ký chân thực của tác giả trong hành trình không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu và cống hiến cho y học trong và ngoài nước.

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn là nhà khoa học gốc Việt đầu tiên được bầu làm viện sĩ của 3 tổ chức danh tiếng: Viện Hàn lâm Y học Úc, Hoàng gia Học viện New South Wales và Hiệp hội nghiên cứu Loãng xương Hoa Kỳ.

Với hơn 350 công trình nghiên cứu về dịch tễ học và di truyền học loãng xương được công bố trên các tạp chí y khoa quốc tế, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn khẳng định vị thế trong cộng đồng khoa học thế giới. Tuy nhiên, đằng sau những thành tựu ấy là một chặng đường dài nghị lực, kiên trì và những quyết định mang tính bước ngoặt.

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ tại buổi giao lưu ra mắt cuốn sách 'Giấc mơ Kangaroo'.

Cuốn sách Giấc mơ Kangaroo không chỉ ghi lại những kỷ niệm cá nhân mà còn là tài liệu quý giá giúp độc giả hiểu rõ hơn về lý do tại sao những người như tác giả rời quê hương và tại sao cộng đồng người Việt hải ngoại ngày nay lại có những đóng góp quan trọng cho Việt Nam.

Cuốn sách giới thiệu đến độc giả các công trình nghiên cứu được trích dẫn rộng rãi, những đóng góp cho cộng đồng khoa học và nỗ lực kết nối với y học Việt Nam của tác giả.

Tại sự kiện, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ về triết lý sống: "Năm 1982, tôi quyết định sang Úc để học tập và phát triển sự nghiệp. Với lý tưởng đóng góp cho nước Úc là bổn phận của một công dân - lời cam kết mà tôi trân trọng bằng tất cả niềm tự hào và sự tận tâm. Nhưng đóng góp cho Việt Nam lại là nghĩa vụ thiêng liêng của một người con đối với quê hương...".

Với tác giả, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là một sự tri ân, một sợi dây kết nối ông với quá khứ và cả tương lai. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng tin rằng khi một người con trở về để góp sức cho nơi mình sinh ra, đó cũng là cách tôn vinh lịch sử và vun đắp hy vọng cho thế hệ mai sau.

Cuốn sách 'Giấc mơ Kangaroo' của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn.

Vượt lên trên các con số và danh hiệu, Giấc mơ Kangaroo còn là câu chuyện của một trái tim làm khoa học luôn khao khát làm thế nào để tri thức không chỉ nằm trên trang sách mà còn lan tỏa, mang lại giá trị cho cộng đồng và quê hương. Cuốn sách cũng truyền thêm động lực cho những ai đang nuôi dưỡng giấc mơ tri thức, đặc biệt là thế hệ trẻ trong ngành y.

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn hiện là Giáo sư xuất sắc về y khoa tiên lượng của Đại học Công nghệ Sydney, đồng thời kiêm nhiệm tại Đại học New South Wales và Đại học Notre Dame Úc.



Ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá từ Hiệp hội Nghiên cứu Loãng xương Hoa Kỳ, cùng với các trường đại học và hiệp hội y khoa tại cả Úc và Việt Nam.

