Ngày 5/9, Tổ chức Trái tim người lính tổ chức lễ trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bộ sưu tập di ảnh chân dung Tự hào Công an nhân dân Việt Nam và ra mắt hồi ký Chiến trường và quê hương của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng - Chủ tịch Tổ chức Trái tim người lính, người khởi xướng hoạt động phục dựng màu cho các di ảnh đen trắng của các anh hùng liệt sĩ cho biết: "Do đặc thù bảo mật của ngành công an, việc sưu tầm hình ảnh cán bộ qua các thời kỳ kháng chiến gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn những chân dung tiêu biểu nhất để nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim người lính phục dựng và công khai trao tặng, góp phần tri ân những người có công với nước và truyền lửa cho thế hệ trẻ".

Ông Hưng cũng kêu gọi sự chung tay của cựu cán bộ công an và bạn đọc cả nước trong việc cung cấp thêm nguồn ảnh, tư liệu về các Anh hùng liệt sĩ CAND.

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai.

Nhân dịp này, Tổ chức Trái tim người lính giới thiệu tới bạn đọc cuốn hồi ký Chiến trường và quê hương của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai.

Tác giả Phan Văn Lai sinh năm 1930 tại Trực Ninh (Nam Định) trong một gia đình cách mạng. Cha mẹ ông có 4 con trai, 2 người hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Năm 2016, mẹ ông - cụ Lê Thị Mỵ, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chiến trường và Quê hương dày 344 trang, khổ 16x24cm, in bìa cứng, do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Tác phẩm tái hiện ký ức chiến trường Trị - Thiên - Huế trong khói lửa kháng chiến với những trận đánh, những cuộc càn, sự gian khổ bệnh tật của cán bộ nhưng vẫn kiên cường, lạc quan.

Với sự khiêm nhường, tác giả hạn chế viết về bản thân, mà tập trung khắc họa đồng đội và nhân dân. Những tấm gương như Bảy Khiêm, Lê Văn Trĩ (sau được truy tặng Anh hùng LLVTND) cùng bà con Phú Vang (Thừa Thiên Huế) được ông khắc họa đầy xúc động.

Chia sẻ về lý do viết sách, ông nói: "Tôi muốn bày tỏ tình yêu thương với quê hương, tri ân đồng đội, đồng bào đã hy sinh, che chở tôi nơi chiến trường. đồng thời gửi gắm bài học truyền thống cho con cháu".

Nhà văn, Đại tá Đặng Vương Hưng cho rằng việc ra mắt cuốn hồi ký ở tuổi 95, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và truyền thống CAND là sự kiện đặc biệt ý nghĩa. Đây có lẽ là một trong những tác giả cao tuổi nhất Việt Nam cho ra mắt tác phẩm hồi ký, xứng đáng được bạn đọc đón nhận và tôn vinh.