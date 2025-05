Sự kiện quy tụ hơn 500 đại biểu, bao gồm nhà đầu tư, quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), tập đoàn đa quốc gia, học giả và giới truyền thông, cùng nhau thảo luận và định hướng chiến lược trong bối cảnh thương mại, đầu tư và tăng trưởng bền vững đang không ngừng biến động.

Hội nghị đã tập trung vào các chủ đề quan trọng như ứng phó với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, những biến động địa chính trị và vai trò của Việt Nam như một nền kinh tế năng động hàng đầu ASEAN. Các chuyên gia đã cùng thảo luận về cách Việt Nam tận dụng lợi thế cạnh tranh để đa dạng hóa nền kinh tế và thị trường xuất khẩu, phát triển hạ tầng bền vững, thúc đẩy lực lượng lao động toàn diện và triển khai chiến lược đầu tư theo giới (gender-lens). Khu vực triển lãm dành cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, bao gồm khu vực trưng bày của các startup, là cơ hội để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác.

Ngày đầu tiên, hội nghị tập trung thảo luận về các chiến lược giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu và tiềm năng tăng trưởng của thị trường nội địa. Các chủ đề chính bao gồm định hướng sứ mệnh, đa dạng hóa thị trường, phát triển lực lượng lao động, xây dựng đô thị bền vững, tăng cường khả năng phục hồi ngành và áp dụng các thực hành ESG tốt nhất.

Ngày thứ hai, các phiên thảo luận đi sâu vào nội lực, tập trung vào cách các nhà đầu tư, chính phủ và khu vực tư nhân có thể tận dụng lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của Việt Nam để thúc đẩy đầu tư theo giới trên mọi loại hình tài sản, phát triển kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, xây dựng chuỗi cung ứng xanh và toàn diện xã hội, tài chính bền vững và di chuyển bằng điện (e-Mobility).

Bà Sarah Hooper - Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM, phát biểu khai mạc và nhấn mạnh sức mạnh của sự hợp tác: “Chuyển đổi toàn cầu hướng tới Net-Zero chỉ có thể đạt được khi các nhà đầu tư, chính phủ và xã hội dân sự có sự hợp tác chặt chẽ. Úc tiếp tục hỗ trợ nhiều sáng kiến tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân song song với nguồn vốn chính phủ để đạt được những kết quả có tác động.”

Trong khuôn khổ hội nghị còn có các hoạt động khác như Phiên Trình bày Đổi mới và Công nghệ (Tech Pitch Session) dành cho các startup sáng tạo, Tiệc trưa cấp cao với thực đơn bền vững do hai đầu bếp từ Khách sạn New World Saigon và Tales by Chapter thực hiện, cùng với Tiệc kết nối sau hội nghị tại Nhà hàng Mâm Mâm - Vietnamese Eatery & Lounge, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện chính phủ và startup kết nối vì cam kết chung đối với đầu tư ESG, tăng trưởng bền vững và mục tiêu Net-Zero.

Bà Van Ly - Đối tác tại Raise Partners chia sẻ: “Trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Những thay đổi trên thị trường, sự rõ ràng về ESG và các cải cách khu vực tư nhân như Nghị quyết 68 mang đến những cơ hội chuyển đổi. Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam năm nay đã thúc đẩy các cuộc đối thoại mạnh mẽ, hướng tới hành động cụ thể nhằm tạo ra tác động mạnh mẽ, khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng có trách nhiệm và đa dạng hóa.”

Với sự hợp tác của các đối tác hoạt động vì môi trường, hội nghị đã triển khai các sáng kiến xanh nhằm giảm thiểu dấu chân carbon và bù đắp khí thải. Cam kết này thể hiện qua việc giảm sử dụng nhựa dùng một lần, hệ thống tái chế thông minh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, thực hành giảm thiểu chất thải, dịch vụ ăn uống bền vững và vật liệu sản xuất thân thiện với môi trường. An toàn, sức khỏe và an ninh được ưu tiên hàng đầu, đồng thời khuyến khích người tham dự đóng góp tự nguyện vào chương trình bù đắp carbon tại tỉnh Quảng Trị, hướng sự kiện tới mục tiêu Net-Zero.

Hội nghị năm nay đã chứng minh rằng ESG là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Việt Nam và là đòn bẩy cho các cơ hội đầu tư có tác động lớn trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, hạ tầng, logistics và nguồn lực lao động. Tầm nhìn Net-Zero không chỉ là những cuộc thảo luận chuyên đề, mà còn thể hiện thông qua cách thức vận hành và tổ chức sự kiện.

Raise Partners cam kết thúc đẩy các thực hành kinh doanh có tác động tích cực và các khoản đầu tư bền vững, với mục tiêu xây dựng tương lai vững mạnh thông qua các quan hệ đối tác chiến lược và giải pháp sáng tạo. Vietnam Innovators Digest là một nền tảng cam kết mang đến những nội dung giá trị và tạo ra các cuộc trao đổi để thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Phương Dung