Ngày 8/4, TPHCM tiếp tục chìm trong đợt nắng nóng kỷ lục từ đầu năm. Dưới cái nắng hầm hập như đổ lửa với nền nhiệt ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, người dân thành phố đang phải gồng mình chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết.

Ghi nhận lúc 14h, các tuyến đường xuyên tâm thành phố vắng lặng hơn thường lệ. Mặt đường nhựa bốc hơi hừng hực, tạo nên những lớp sóng nhiệt nhòe nhẹt dưới ánh mặt trời gay gắt.

Tại các giao lộ, người dân đi xe máy chen chúc nhau nép vào những khoảng bóng râm hiếm hoi dưới gầm cầu vượt hoặc các tòa nhà cao tầng để chờ đèn đỏ.

Trên đường Đỗ Mười, hơi nóng bốc lên từ mặt nhựa kết hợp với khói bụi từ dòng xe cộ tạo nên bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Thời tiết khắc nghiệt khiến người dân hạn chế ra đường, khiến trục đường huyết mạch cửa ngõ TPHCM trở nên khá vắng vẻ.

Hơi nóng 40 độ C bủa vây, người dân ra đường phải bịt kín mít. Họ hối hả tăng ga để chạy trốn cái nắng cháy da trên những con phố vắng bóng cây xanh.

Giữa công trường ngổn ngang, ông Hậu (60 tuổi) liên tục lau mồ hôi bằng vạt áo bạc màu. Ở tuổi lục tuần, người đàn ông vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ dự án. Từng giọt mồ hôi lăn dài là minh chứng cho sự nhẫn nại và nỗ lực mưu sinh vất vả giữa tâm điểm nắng nóng kỷ lục.

Hai công nhân vệ sinh quét dọn trên mặt đường rát bỏng. Họ phải trang bị kín mít từ đầu đến chân để tự bảo vệ; dù mệt mỏi nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thành công việc dưới sức nóng phả thẳng vào khuôn mặt.

Trên đường đến thư viện Đại học Quốc gia TPHCM, Minh Thư (sinh viên năm 3) chia sẻ: “Dù đã trang bị đầy đủ áo khoác, khẩu trang hai lớp và kính mát nhưng em vẫn cảm thấy da mình rát bỏng. Bước từ phòng máy lạnh ra ngoài là một sự ‘tra tấn’ thực sự, cảm giác như không khí đang rút cạn sức lực của mình vậy".

Để tránh ánh nắng chiếu trực tiếp, nhiều người đi bộ phải sử dụng ô (dù) che chắn kín kẽ.

Ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp vào các hàng ghế khu vực chờ xe buýt. Hành khách phải tìm đến những gốc cây, khu vực bóng mát lân cận để nghỉ ngơi trong lúc chờ xe.

Giữa cái nắng gay gắt, người dân ở phường Dĩ An (TPHCM) dùng vòi phun nước hạ nhiệt trên vỉa hè và mặt đường để ngăn bụi, giảm bớt sự oi bức bốc lên từ nền nhựa.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, nắng nóng tại TPHCM và Nam Bộ xuất phát từ việc khu vực này đang chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh.

Bên cạnh đó, trên cao, áp cao cận nhiệt đới cũng đang hoạt động mạnh và lấn về phía Tây, khiến trời ít mây, nắng chiếu trực tiếp và gay gắt hơn, làm nhiệt độ tăng cao trên diện rộng.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc tiếp xúc quá lâu với nền nhiệt trên 40 độ C rất dễ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt, kiệt sức và đột quỵ. Người dân, đặc biệt là người lao động ngoài trời, cần bổ sung nước đầy đủ, sử dụng kem chống nắng và các loại đồ bảo hộ đạt chuẩn để bảo vệ sức khỏe.