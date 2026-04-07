Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13 quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe máy tham gia giao thông ở Hà Nội sẽ phải kiểm định khí thải từ 1/7/2027. Ảnh: Đình Hiếu

Theo quy định, từ ngày 1/7/2027, Hà Nội và TPHCM là hai địa phương đầu tiên thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Tiếp đó, từ 1/7/2028, chính sách được áp dụng tại các thành phố trực thuộc trung ương còn lại.

Đến 1/7/2030, việc kiểm định được triển khai trên phạm vi toàn quốc, với các tỉnh có thể chủ động áp dụng sớm hơn tùy điều kiện thực tế.

Quy định cũng phân loại mức khí thải theo năm sản xuất hoặc nhập khẩu của phương tiện.

Đối với xe mô tô, xe sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008 áp dụng mức 1. Xe sản xuất từ năm 2008 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2. Xe sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026 áp dụng mức 3. Từ ngày 1/7/2026, xe mới phải đáp ứng mức 4, mức tiêu chuẩn cao nhất theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Với xe gắn máy, phương tiện sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016 áp dụng mức 1. Xe sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027 áp dụng mức 2. Từ ngày 1/7/2027, xe mới phải đáp ứng mức 4.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2028, tất cả xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại Hà Nội và TPHCM bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn khí thải từ mức 2 trở lên.

Riêng tại Hà Nội, các phương tiện khi lưu thông vào “vùng phát thải thấp” sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo quy định riêng, căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và Luật Thủ đô.

Lộ trình này nhằm kiểm soát khí thải từ phương tiện giao thông cá nhân, góp phần cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị lớn.