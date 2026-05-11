Ngày 11/5, theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa hồi sinh bàn tay cho bà B.T.H (58 tuổi, ở xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh) và giữ lại chức năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Theo thông tin khai thác từ người bệnh và gia đình, khoảng 30 phút trước nhập viện, bà H. bị tai nạn nổ bình khí nén vào cổ tay phải gây đau dữ dội, mất hoàn toàn vận động bàn tay.

Phẫu thuật vi phẫu nối chi thể tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng cổ tay phải của bệnh nhân tổn thương dạng dập nát quanh chu vi cổ tay trên 1 đoạn dài khoảng 10cm, lộ xương gãy và khớp cổ tay. Bàn tay nhợt lạnh, đầu ngón xẹp, chọc kim không chảy máu, dấu hiệu không có máu nuôi dưỡng, nguy cơ hoại tử bàn tay rất cao.

Kết quả chụp CT và X-quang cho thấy bà H. bị gãy phức tạp nhiều xương cổ tay, trật khớp cổ tay, đứt hoàn toàn 2 bó mạch quay - trụ, tổn thương nặng thần kinh, đứt nhiều gân gấp - duỗi các ngón tay.

Trước tổn thương đặc biệt nghiêm trọng trên, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn và tiến hành ca vi phẫu cấp cứu với mục tiêu tối ưu là bảo tồn chi thể cho người bệnh.

Người bệnh phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Ê-kíp của bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Đức Mạnh, Trưởng đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Khoa Răng hàm mặt; bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Hùng, Khoa Chấn thương chỉnh hình đã thực hiện đồng thời các phẫu thuật kết hợp xương, vi phẫu ghép nối thần kinh, mạch máu chuyên sâu.

Các phẫu thuật viên đã phối hợp nhịp nhàng cắt lọc tổ chức dập nát, kết hợp và cố định xương cổ tay, vi phẫu ghép nối động mạch quay - trụ bằng đoạn tĩnh mạch hiển lớn lấy từ cẳng chân phải. Đồng thời, ê-kíp nối thần kinh trụ, phục hồi hệ thống gân gấp - duỗi các ngón tay và giải phóng khoang cẳng tay nhằm hạn chế nguy cơ chèn ép, hoại tử thứ phát.

Ngay sau khi nối mạch thành công, bàn tay bà H. dần hồng ấm trở lại, máu lưu thông tốt đến các đầu ngón tay. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực, kết hợp chăm sóc liền thương và tập phục hồi chức năng sớm, bàn ngón tay phải đã có cảm giác và có vận động các ngón tay trở lại.