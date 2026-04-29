Ngày 29/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ một người hiến chết não gồm: Tim, gan, thận và giác mạc cho 6 bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Các ca ghép được triển khai với sự tham gia của gần 200 cán bộ y tế thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong toàn viện.

Bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế tri ân, mặc niệm bệnh nhân hiến tạng chết não. Ảnh BT

Người hiến mô, tạng là anh M.Đ.T (SN 1982, trú TP.Huế). Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, hôn mê sâu và tiên lượng tử vong. Dù được điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng không cải thiện.

Sau khi hội đồng chuyên môn xác nhận bệnh nhân chết não vào ngày 16/4, gia đình đã đồng ý hiến mô, tạng để cứu người.

Ngay sau đó, Hội đồng Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để lựa chọn những bệnh nhân phù hợp trong danh sách chờ ghép.

Lúc 20h45 ngày 16/4, sau nghi thức mặc niệm tri ân người hiến tạng, ê-kíp y bác sĩ đồng loạt triển khai lấy và ghép mô, tạng tại 5 phòng mổ với sự tham gia của 200 cán bộ y, bác sĩ.

Đến ngày 27/4, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân sau ghép tiến triển tốt. Cụ thể, bệnh nhân ghép tim là anh P.M.D (SN 1985, trú TP Huế ) đã tỉnh táo, ăn uống được, chức năng tim ổn định, phân suất tống máu EF trên 60%.

Bệnh nhân ghép gan là ông T.M.S (SN 1962, trú tỉnh Lâm Đồng) đã tỉnh táo, ăn uống bình thường, chức năng gan phục hồi tốt, chỉ số bilirubin máu trở về mức bình thường.

Hai bệnh nhân ghép thận là anh N.M.C (SN 1996, trú tỉnh Quảng Trị) và anh T.V.P (SN 1991, trú TP Đà Nẵng) đều tỉnh táo, chức năng thận cải thiện rõ rệt, lượng nước tiểu ổn định.

Đặc biệt, hai bệnh nhân ghép giác mạc từng mất thị lực hoàn toàn do loét giác mạc nặng đã phục hồi một phần thị giác và được xuất viện từ ngày 18/4.

Các bệnh nhân ghép tim, gan, thận đang hồi phục sức khỏe. Ảnh BT

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, thay mặt cho các bệnh nhân và toàn thể đội ngũ nhân viên y tế, trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới người hiến tạng và gia đình. Khi một trái tim ngừng đập để nhiều bệnh nhân khác được tiếp tục sống, đó không chỉ là sự chuyển giao về mặt y học, mà còn là sự nối dài của lòng nhân ái. Gia đình đã biến nỗi đau mất mát thành hy vọng, biến sự kết thúc thành những khởi đầu mới kỳ diệu.

“Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, chúng tôi đã nỗ lực để những sự sống khác được mở ra một cách trọn vẹn nhất”, GS.TS Hiệp chia sẻ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, chỉ trong vòng một tuần, đơn vị đã thực hiện thành công tổng cộng 14 ca ghép mô, tạng gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 10 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc.