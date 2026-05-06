Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La vừa thông tin trên địa bàn bản Nà Hiên (xã Phiêng Pằn) xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm nghi do ăn nấm rừng, khiến 1 người tử vong, 5 người khác đang được điều trị tích cực.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 2/5, gia đình bà Lò Thị Phương tổ chức bữa trưa với 24 người tham dự, gồm các món như thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu cần và rượu trắng.

Loại nấm rừng mà 6 người ăn tại gia đình bà Lò Thị Phương. Ảnh: VOV

Sau bữa ăn chính, có 6 người ra khu vực sàn ngoài nhà và tiếp tục dùng thêm canh nấm hái từ tự nhiên. Đến khoảng 20h cùng ngày, nhóm người này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn nhiều lần, tiêu chảy, nghi ngộ độc.

Tình trạng kéo dài, đến khoảng 10h ngày 4/5, nạn nhân V.T.D. (16 tuổi) tử vong tại nhà. Các trường hợp còn lại được đưa đi cấp cứu, trong đó, 4 bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Sơn lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bạch Mai để điều trị chuyên sâu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong số 24 người cùng ăn bữa trưa, chỉ 6 người ăn canh nấm có dấu hiệu bị ngộ độc; 18 người không ăn món này có sức khỏe ổn định.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La nhận định, món canh nấm là thực phẩm nghi gây ngộ độc với tác nhân có thể là độc tố tự nhiên trong nấm rừng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La đã phối hợp với chính quyền xã Phiêng Pằn, Trạm Y tế xã và các cơ sở y tế liên quan triển khai công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Đồng thời, đơn vị này cũng cử tổ công tác xuống hiện trường xác minh, lấy mẫu nấm tại khu vực người dân đã hái để phục vụ kiểm nghiệm. Tuy nhiên, do thức ăn đã sử dụng hết nên cơ quan chức năng không thu được mẫu thức ăn.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nhận được thông tin về vụ việc và cho biết sẽ đề nghị địa phương điều tra, làm rõ.