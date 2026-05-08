Sáng 8/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Phiêng Pằn (Sơn La) cho biết, đã có thêm một người dân tử vong trong vụ 6 người nghi ngộ độc sau khi ăn canh nấm tại bản Nà Hiên vào ngày 2/5.

Sau khi được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bệnh nhân L.T.P. (sinh năm 1964, trú bản Nà Hiên) trở nặng, được gia đình đưa về và tử vong tại nhà vào sáng 7/5.

Trước đó, vào sáng 4/5, cháu V.T.D. (sinh năm 2010, con gái bà P.) đã tử vong sau 2 ngày ăn canh nấm cùng mẹ và 4 người khác.

Mẫu nấm được cơ quan chức năng lấy tại khu vực bà P. hái về nấu canh. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 2/5, có 24 người ăn trưa tại lán nương của gia đình bà P. Bữa cơm gồm thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu cần và rượu trắng. Đến khoảng 12h30, có 6 người gồm bà P., cháu D. và 4 người khác ăn thêm món canh nấm.

Đến 20h cùng ngày (2/5), cháu D. xuất hiện triệu chứng đau bụng, đi ngoài, nôn. Đến 10h ngày 4/5, bệnh nhân tử vong tại nhà. Năm trường hợp còn lại cũng có các biểu hiện như mệt mỏi, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng suy gan, thận.

Cơ quan chức năng rà soát 17 người không ăn canh nấm đều bình thường. Có 1 trường hợp sinh năm 2021 không ăn canh nấm nhưng xuất hiện triệu chứng đau bụng, đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân ăn canh nấm đều ngộ độc chất Amatoxin có trong nấm.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà P. hết sức khó khăn, bà là mẹ đơn thân và có 3 người con (trong đó có D. và một người con nuôi).