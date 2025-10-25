Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Fanpage Fitobimbi và Fanpage VTV24, thu hút gần 400 học viên tham dự qua Zoom, gần 1 triệu lượt xem.

Mang kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn với cộng đồng

Hội thảo không chỉ là hoạt động đào tạo chuyên môn mà còn là cầu nối giữa giới y khoa và cộng đồng chăm sóc trẻ.

Các học viên được đào tạo kiến thức về “biếng ăn trẻ nhỏ” một cách chính thống, chuẩn khoa học và có cơ hội tương tác trực tiếp, đặt câu hỏi thực tế, nhận lời giải đáp tận tình từ chuyên gia, qua đó hiểu sâu hơn về nguyên nhân biếng ăn, hậu quả của biếng ăn và cách hỗ trợ trẻ ăn ngon tự nhiên. Có rất nhiều bình luận và phản hồi gửi về thể hiện tinh thần học hỏi - chia sẻ - đồng hành, lan tỏa thông điệp: “Hiểu đúng - Tư vấn đúng - Chăm trẻ biếng ăn đúng cách.”

3 chuyên gia uy tín - 3 góc nhìn chuyên sâu và thực tiễn về tình trạng biếng ăn ở trẻ

Hội thảo có sự tham gia của 3 chuyên gia Nhi khoa, Dinh dưỡng uy tín, hiện đang công tác tại Bộ môn Nhi Đại học Y Hà Nội và là các Trưởng, Phó khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Với cách chia sẻ gần gũi, thực tế và dễ áp dụng, các chuyên gia đã giúp người tham dự - từ chủ nhà thuốc, chủ shop mẹ bé đến phụ huynh có con biếng ăn - hiểu rõ hơn nguyên nhân, cơ chế và hướng xử trí đúng đắn cho từng nhóm trẻ.

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hà - Trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội; Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương: Giúp người nghe nhận diện các nhóm nguyên nhân gây biếng ăn, đặc biệt là biếng ăn do rối loạn tiêu hóa và hành vi ăn uống, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “hiểu đúng trước khi can thiệp.”

PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy - Trưởng Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội; Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Mang đến góc nhìn sâu sắc về mối liên hệ giữa miễn dịch và dinh dưỡng, giúp phụ huynh hiểu rõ vì sao trẻ biếng ăn thường đi kèm sức đề kháng yếu, từ đó có hướng chăm sóc phù hợp.

TS.BS Nguyễn Thị Thúy Hồng - Giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội; Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương: Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xử trí biếng ăn an toàn - hiệu quả - cá thể hóa, giúp đội ngũ nhà thuốc và phụ huynh ứng dụng được ngay trong chăm sóc dinh dưỡng hằng ngày cho trẻ.

Bên cạnh phần trình bày chuyên môn, các chuyên gia còn dành thời gian giải đáp trực tiếp hàng loạt thắc mắc thực tế đến từ các dược sĩ nhà thuốc, nhân viên tư vấn các shop mẹ bé và phụ huynh - xoay quanh các chủ đề quen thuộc trong hành trình chăm con như: Trẻ biếng ăn sau ốm dậy phải làm sao? Cách xử lý khi trẻ biếng ăn do dùng kháng sinh kéo dài? Trẻ đang ăn tốt nhưng đột nhiên chán ăn, đâu là nguyên nhân? Trẻ biếng ăn do thay đổi thời tiết - nên can thiệp thế nào?...

Những phần hỏi - đáp sinh động và thực tiễn này đã giúp người tham dự hiểu rõ hơn nguyên nhân cốt lõi, phân biệt đúng từng dạng biếng ăn, từ đó nắm được hướng xử trí khoa học và hiệu quả hơn.

Khi chuyên gia - điểm bán - phụ huynh cùng đồng hành

Điểm đặc biệt của hội thảo là mô hình kết nối ba chiều giữa chuyên gia - đội ngũ tư vấn tại điểm bán (nhà thuốc, shop mẹ bé) - phụ huynh. Không chỉ là buổi chia sẻ học thuật, đây là không gian đối thoại mở, nơi người học có thể đặt câu hỏi trực tiếp, nhận phản hồi và được hướng dẫn chi tiết các tình huống thực tế khi tư vấn phụ huynh có con biếng ăn.

TPBVSK Fitobimbi Appetito đồng hành lan tỏa tri thức khoa học vì trẻ em Việt

Với vai trò đồng hành cùng hội thảo, nhãn hàng TPBVSK Fitobimbi Appetito - Siro ăn ngon “3 tác động” góp phần giúp kiến thức y khoa chính thống trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với cộng đồng phụ huynh và đội ngũ tư vấn dinh dưỡng.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ:“Sự đồng hành của nhãn hàng Fitobimbi Appetito trong hội thảo khoa học lần này không chỉ là vai trò tài trợ, mà còn là cam kết góp phần lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe chuẩn mực đến cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, mỗi đứa trẻ đều có quyền được chăm sóc đúng cách, khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển toàn diện”.

