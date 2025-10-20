Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Giảng viên bộ môn Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược TPHCM, khoai lang không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe vượt trội. Khoai lang chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nên được khuyến cáo ăn thường xuyên hơn.

Dưới đây là 5 lý do chính giúp khoai lang được đưa vào danh sách "siêu thực phẩm".