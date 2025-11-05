Mô hình “Zero Trust - Không tin tưởng mặc định” được xem là kim chỉ nam trong chiến lược bảo mật hiện đại, giúp doanh nghiệp quản lý truy cập, giám sát hệ thống theo thời gian thực và giảm thiểu tối đa rủi ro từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

“Trong kỷ nguyên mà công nghệ AI và các mối đe dọa số phát triển nhanh hơn bao giờ hết, doanh nghiệp Việt cần những đối tác tin cậy để cùng xây dựng năng lực phòng thủ mạng vững chắc. AITC ra đời với sứ mệnh mang các dịch vụ công nghệ chuẩn quốc tế đến gần hơn với thị trường Việt Nam”, ông Andy Phan - CEO công ty Asia Information & Technology Center (AITC) chia sẻ.

Tại hội thảo, các chuyên gia từ HPE Aruba Networking và Kaspersky đã cùng chia sẻ những góc nhìn thực tiễn về cách doanh nghiệp có thể triển khai Zero Trust trong bối cảnh hạ tầng ngày càng phức tạp.

Bà Trần Phi Khanh - Quản lý Nhà phân phối của HPE Aruba Networking tại Việt Nam giới thiệu mô hình Mạng Zero Trust, giải pháp tiên phong kết hợp giữa hạ tầng mạng doanh nghiệp và bảo mật thông minh.

Với 18 năm liên tiếp được Gartner công nhận là “Leader” toàn cầu trong lĩnh vực hạ tầng mạng có dây và không dây, Aruba mang đến hệ sinh thái Wi-Fi 6E & 7, cùng hệ thống chuyển mạch (Switching) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phát hiện, phân tích và tối ưu hiệu năng mạng.

Bên cạnh đó, nền tảng ClearPass Policy Manager giúp doanh nghiệp kiểm soát truy cập an toàn, đảm bảo bảo mật toàn diện từ thiết bị đầu cuối đến hệ thống trung tâm.

Ông Trần Văn Hữu Chương - Trưởng phòng Tư vấn giải pháp Kaspersky Việt Nam giới thiệu giải pháp Security Operations Center (SOC) - Trung tâm điều hành an ninh mạng tích hợp, giúp doanh nghiệp phát hiện sớm và phản ứng nhanh trước các mối đe dọa.

Giải pháp SOC của Kaspersky được phát triển dựa trên hơn 25 năm kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực an ninh mạng, ứng dụng công nghệ AI và Threat Intelligence (tình báo mối đe dọa) để phát hiện hành vi bất thường, phân tích rủi ro theo thời gian thực và đưa ra cảnh báo sớm.

Đặc biệt, nền tảng này hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa quy trình phản ứng sự cố, giảm tải cho đội ngũ vận hành, đồng thời cung cấp báo cáo tổng thể về mức độ rủi ro và khuyến nghị xử lý, giúp lãnh đạo công nghệ (CIO/CTO) đưa ra quyết định chính xác và kịp thời.

Theo đại diện Kaspersky, triển khai SOC không chỉ là xu hướng, mà là bước chuyển tất yếu để doanh nghiệp Việt chủ động hơn trong bảo vệ tài sản số, đặc biệt trong giai đoạn gia tăng tấn công mạng nhắm vào các tổ chức tài chính, bán lẻ và sản xuất.

Trong phần trình bày riêng, AITC chính thức ra mắt với vai trò đối tác cung cấp dịch vụ kỹ thuật và bảo hành chính hãng cho HPE Aruba Networking, đồng thời là MSSP được Kaspersky chứng nhận tại Việt Nam.

Theo ông Andy Phan - Giám đốc điều hành, AITC hoạt động theo mô hình B2B-only, tập trung hỗ trợ và đồng hành cùng các System Integrators (SI) - đối tác trực tiếp triển khai giải pháp đến doanh nghiệp. Việc AITC trở thành đối tác cung cấp dịch vụ chính hãng (Partner Branded Support - PBS) của HPE Aruba Networking và đối tác Managed Security Service Provider (MSSP) đầu tiên của Kaspersky tại Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật và bảo mật cho thị trường trong nước.

“SI hiểu khách hàng - AITC hiểu công nghệ. Chúng tôi không cạnh tranh mà cùng cộng hưởng để mang lại giá trị bền vững cho thị trường,” ông Andy Phan chia sẻ.

AITC cung cấp toàn bộ vòng đời dịch vụ - từ tư vấn, thiết kế, triển khai đến hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành - giúp đối tác SI mở rộng năng lực dịch vụ mà không cần đầu tư thêm nhân lực hay hạ tầng.

AITC nhận Giấy chứng nhận Managed Security Service Provider (MSSP): Nhà cung cấp dịch vụ

SOC-as-a-Service và giám sát an ninh mạng 24/7 theo chuẩn Kaspersky MSSP Program

AITC nhận Giấy chứng nhận Partner Branded Support (PBS): Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành chính hãng của HPE Aruba Networking tại Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình chính là phiên tọa đàm “Giải pháp mở rộng năng lực bảo mật doanh nghiệp”, nơi các chuyên gia từ HPE Aruba, Kaspersky, Elite và AITC cùng thảo luận về chiến lược phát triển hạ tầng mạng an toàn, thông minh và linh hoạt hơn cho kỷ nguyên số.

Phiên tọa đàm “Giải pháp mở rộng năng lực bảo mật doanh nghiệp”

Với định hướng trở thành “Trusted Local Support Partner” - đối tác hỗ trợ tin cậy tại Việt Nam, AITC không chỉ đóng vai trò cầu nối giữa công nghệ toàn cầu và doanh nghiệp trong nước, mà còn góp phần thúc đẩy tiêu chuẩn dịch vụ CNTT Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế.

Thông qua sự hợp tác cùng HPE Aruba Networking và Kaspersky, AITC khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác tích hợp hệ thống (SI) trong hành trình xây dựng một môi trường công nghệ an toàn, bền vững và sẵn sàng cho tương lai số.

