Sáng nay, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình Quốc hội dự thảo Luật An ninh mạng.

Đề xuất nhà mạng cung cấp IP người dùng cho cơ quan an ninh

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết dự thảo Luật An ninh mạng gồm 9 chương, 58 điều, trong đó có 30 điều khoản kế thừa của Luật An ninh mạng năm 2018, 16 điều khoản kế thừa của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; 9 điều khoản hợp nhất và bổ sung 3 điều khoản mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình dự thảo luật. Ảnh: Quốc hội

Theo Bộ trưởng, những điểm mới tập trung vào các vấn đề như bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; bổ sung quy định về trách nhiệm định danh địa chỉ IP và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị; bổ sung quy định về việc khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam...

Dự thảo luật đã phân loại cấp độ hệ thống thông tin là việc xác định cấp độ an ninh mạng của hệ thống thông tin để áp dụng biện pháp bảo vệ tương ứng, phù hợp theo từng cấp độ tăng dần từ 1 đến 5.

Cấp độ 1 là cấp độ mà khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ làm tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhưng không làm tổn hại tới lợi ích công cộng, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Cấp độ 2 là cấp độ mà khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích công cộng nhưng không làm tổn hại tới trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Cấp độ 3 là cấp độ mà khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất, lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia.

Cấp độ 4 là cấp độ mà khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia.

Cấp độ 5 là cấp độ mà khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới chủ quyền, lợi ích, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Đáng chú ý, dự thảo luật quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, đó là có trách nhiệm định danh địa chỉ internet (địa chỉ IP) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ internet, cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để quản lý phục vụ công tác đảm bảo an ninh mạng.

Bổ sung đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết trong các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát để bổ sung đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm, đặc biệt là các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật, giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, gây tổn hại an ninh quốc gia, trật tự xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Về bảo vệ an ninh mạng, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị quy định cụ thể nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ đối với từng cấp độ hệ thống thông tin (cấp độ 1 đến 5) để tăng tính khả thi, hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát, thống nhất các mức độ tổn hại giữa các khách thể khi phân loại hệ thống thông tin để đảm bảo tính logic và dễ áp dụng trong thực thi.

Ông Lê Tấn Tới cho biết trong phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, đề nghị ngoài việc bảo vệ trẻ em, cần bổ sung đối tượng bảo vệ là những người yếu thế như người cao tuổi, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị bổ sung quy định phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng AI mô phỏng khuôn mặt để lừa đảo, bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng hoặc người thân của họ.