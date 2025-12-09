Những năm gần đây, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Phú Thọ ghi dấu bằng những chuyển động mạnh mẽ từ cơ sở. Trên khắp các vùng quê, hình ảnh những người nông dân làm đường, chỉnh trang cảnh quan, đổi mới cách nghĩ và cách làm đã trở thành điểm tựa quan trọng tạo nên diện mạo nông thôn giàu sức sống.

Bám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn từng nhiệm vụ với phong trào thi đua của hội viên. Từ phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đến “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cấp Hội đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, lôi cuốn hội viên tham gia bằng những việc làm thiết thực.

Công tác tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức trực quan, gần gũi. Hội viên được vận động đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng công trình phục vụ dân sinh. Trên đồng ruộng, trong từng thôn xóm, khẩu hiệu xanh – sạch – đẹp được cụ thể hóa bằng các hoạt động thường xuyên: vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, xử lý rác thải, nạo vét kênh mương, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, áp dụng biện pháp sinh học cho cây trồng và vật nuôi.

Diện mạo nông thôn Phú thọ ngày càng khởi sắc.

Từ những phong trào ấy, nhiều mô hình nổi bật được nhân rộng. Đó là cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật, tuyến đường nông dân tự quản, cộng đồng “3 xanh – 3 sạch – 3 đẹp”, ngày Chủ nhật xanh hay mô hình thùng rác thân thiện trở thành điểm sáng trong bảo vệ môi trường nông thôn. Nhiều địa phương xây dựng những tuyến đường rực rỡ sắc hoa, tạo cảnh quan văn minh, khích lệ tinh thần tham gia của người dân.

Giai đoạn 2020 – 2025, cán bộ và hội viên nông dân toàn tỉnh đã hiến hơn 269.000 m² đất; đóng góp trên 160.000 ngày công và kinh phí để sửa chữa, làm mới hơn 2.470km đường giao thông nông thôn, gần 3.400km kênh mương, tổng giá trị hơn 47 tỷ đồng.

Cùng với đó, các cấp Hội tích cực triển khai mô hình sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ, thay đổi tư duy canh tác truyền thống sang sản xuất bền vững. Hội viên được hỗ trợ tiếp cận khoa học – kỹ thuật, sử dụng giống mới, sản xuất theo quy trình chuẩn, bảo đảm chất lượng nông sản và gìn giữ môi trường canh tác. Nhiều mô hình đã tạo giá trị kinh tế cao, nâng thu nhập cho nông dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí về tổ chức sản xuất và giảm nghèo.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn. Mỗi năm, tỉnh có khoảng 60% hộ hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Từ phong trào này, tinh thần đoàn kết, giúp nhau vươn lên được phát huy mạnh mẽ. Hàng nghìn hộ nghèo, hộ khó khăn đã được hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật để phát triển sản xuất. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đang quản lý hơn 190 tỷ đồng cho gần 4.000 hộ vay; dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 5.000 tỷ đồng phục vụ gần 90.000 hội viên; Quỹ Hỗ trợ phát triển nông thôn cho hơn 1.800 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 80 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để bảo lãnh cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy móc nông nghiệp chất lượng cao, bảo đảm kịp thời vụ. Hội viên tham gia nhiều mô hình sản xuất nông sản an toàn, chất lượng cao, khai thác lợi thế đất đai và khí hậu từng địa phương. Những sản phẩm nông nghiệp sạch, ổn định đầu ra đã góp phần nâng thu nhập và bảo vệ môi trường nông thôn.

Trong giai đoạn tới, Hội Nông dân Phú Thọ tiếp tục chú trọng phát huy vai trò chủ thể của nông dân. Công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào đổi mới tư duy sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, mở rộng mô hình kinh tế tập thể, phát triển sản phẩm OCOP và lan tỏa các phong trào bảo vệ môi trường. Mục tiêu hướng đến là xây dựng những vùng quê văn minh, giàu bản sắc, nâng cao chất lượng đời sống người dân và tạo nền tảng vững chắc cho Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.