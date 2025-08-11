Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú phường Phương Liệt) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Khu vực tòa nhà xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, Thành khai nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn… của trẻ nhỏ. Con trai Thành (5 tuổi) và con gái chị N.T. (3 tuổi) chơi cùng rồi xảy ra xích mích. Nghe con mách rằng bị bạn đánh, Thành yêu cầu chị N.T. phải xin lỗi. Tuy nhiên, hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Đỉnh điểm vào 22h35 ngày 9/8, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều cư dân tại chung cư Sky Central, Thành bất ngờ lao tới tấn công chị N.T. ngay giữa sảnh thang máy.

Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống đầu, mặt, bụng khiến chị N.T. đau đớn. Chưa dừng lại, Thành buông lời đe dọa: “Còn gặp lại, tao sẽ giết mày. Tao biết nhà mày rồi”...

Mẹ nạn nhân bức xúc chất vấn: “Nó làm gì mà mày đánh?”. Thành đáp, giọng hùng hổ: “Nó chửi vợ tao”. Bất chấp chị N.T. phản bác: “Anh nói vớ vẩn, tôi không làm gì mà anh vẫn đánh”...

Đặng Chí Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khi mọi người đang cố can ngăn, Thành vẫn xông vào, chất vấn và thách thức: “Tao đánh cả nhà mày luôn. Nhà mày đúng hay sai?”. Ngay cả khi bảo vệ mời đi kiểm tra camera, Thành vẫn quay lại tiếp tục đe dọa: “Không ngủ được ngày nào đâu, và không phải như thế là xong đâu”.

Theo trình báo, chị N.T. được đưa tới bệnh viện kiểm tra, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Cùng đêm 9/8, Công an phường Phương Liệt đã thu giữ toàn bộ dữ liệu camera an ninh. Hình ảnh cho thấy sau vài lời qua tiếng lại, Thành bất ngờ lao vào tấn công, bất chấp sự can ngăn của bảo vệ và người dân.

Vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.