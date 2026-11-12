Dự án cải tạo rạch Văn Thánh chính thức khởi công gói thầu đầu tiên, hơn 1.000 hộ dân TPHCM đồng thuận rời nơi ở nửa cuộc đời, kỳ vọng diện mạo mới như kênh Nhiêu Lộc.

Sau hơn 30 năm rơi vào tình trạng ô nhiễm và quá tải hạ tầng, rạch Văn Thánh tại phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) đã bước vào giai đoạn thi công gói thầu đầu tiên.

Từng là tuyến thoát nước tự nhiên quan trọng của khu vực, con rạch này nhiều năm qua bị lấn chiếm, bùn rác tích tụ làm nghẽn dòng chảy, trở thành điểm đen về môi trường và ngập úng khu vực trung tâm thành phố. Để thực hiện dự án cải tạo rạch Văn Thánh, chính quyền địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng đối với 1.077 trường hợp, trong đó có 749 hộ giải tỏa toàn phần và 328 hộ giải tỏa một phần.

Nhà cửa lụp xụp, lấn chiếm dọc rạch Văn Thánh (TPHCM) nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Gác lưu luyến nửa đời người, nhường mặt bằng cải tạo rạch Văn Thánh

Ghi nhận của VietNamNet, dọc hai bên bờ rạch Văn Thánh những ngày qua, tiếng máy khoan, máy xúc tháo dỡ nhà cửa đã vang lên rộn rã, đánh dấu bước chuyển mình sau thời gian dài chờ đợi.

Sống bên bờ rạch hơn nửa thế kỷ, vợ chồng bà Quỳnh và ông Thành thuộc diện giải tỏa toàn phần là những người cảm nhận rõ nhất sự đổi thay của dòng nước nơi đây.

Bà Quỳnh kể, ngày trước nước rạch trong xanh, người dân cả xóm vẫn xuống tắm giặt. Thế nhưng qua năm tháng, con rạch dần bị thu hẹp và ô nhiễm nặng nề. Dù lưu luyến nếp nhà gắn bó hơn 50 năm, vợ chồng bà vẫn gật đầu bàn giao mặt bằng. Bà chia sẻ gia đình đồng thuận với mức giá bồi thường hiện tại, chỉ mong sau khi di dời, cuộc sống của bà con lối xóm đều ổn định và khang trang hơn.

Ông Nguyễn Trung Giá bày tỏ sự phấn khởi khi dự án cải tạo rạch Văn Thánh chính thức khởi công, kỳ vọng mang lại môi trường sống văn minh cho thế hệ mai sau. Ảnh: Tuấn Kiệt

Chung tâm thế tiên phong nhường đất, ông Nguyễn Trung Giá (ngụ Khu phố 35, phường Thạnh Mỹ Tây) bày tỏ kỳ vọng hơn ba thập kỷ sống chung với ô nhiễm nay sắp lùi vào quá khứ.

Theo ông, chỉnh trang rạch Văn Thánh không chỉ giúp cư dân ven bờ thoát cảnh hôi thối mà còn tạo diện mạo văn minh cho đô thị. "Lớp người lớn tuổi có thể chỉ hưởng một ít, nhưng con cháu mai sau chắc chắn sẽ được hưởng nhiều", ông chia sẻ.

Tại một con hẻm trên đường Võ Oanh, ông Hoàng Sơn (73 tuổi) cũng đang tất bật tháo dỡ phần nhà nằm trong ranh dự án. Hơn 30 năm bám trụ tại đây, đây là lần thứ hai, gia đình ông thuộc diện giải tỏa. Nhìn cảnh nước ngập, muỗi mòng dày đặc mỗi ngày, lão nông này quyết định bàn giao đất không chút đắn đo. Ông Sơn bày tỏ kỳ vọng sau khi cải tạo rạch Văn Thánh hoàn tất, khu vực này sẽ có tuyến đường ven bờ khang trang giống như đường Trường Sa, Hoàng Sa dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Chung mong mỏi này, ông Nguyễn Công Lý, 72 tuổi, ngụ hẻm 550 đường Điện Biên Phủ cho biết bà con sẵn sàng chịu thiệt thòi đôi chút vì cảnh quan chung của TPHCM. Điều ông và các hộ dân giải tỏa toàn phần mong muốn nhất lúc này là chính quyền sớm hoàn tất thủ tục, chi trả tiền bồi thường để người dân chủ động tìm nơi ở mới, sớm ổn định sinh hoạt.

Cuộc sống của người dân ven rạch Văn Thánh trước thềm dự án cải tạo, nơi hàng ngàn hộ dân chuẩn bị rời ngôi nhà gắn bó lâu năm để nhường mặt bằng hồi sinh dòng kênh. Ảnh: Nguyễn Huế

Ông Hoàng Sơn kỳ vọng rạch Văn Thánh sau khi cải tạo sẽ có diện mạo khang trang như kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: Tuấn Kiệt

Giải bài toán an cư để dòng kênh mới thành hình

Dưới góc nhìn quy hoạch, kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đánh giá chủ trương di dời nhà trên và ven kênh rạch được TPHCM đặt ra từ lâu nhưng gặp khó về nguồn lực. Việc ưu tiên cải tạo rạch Văn Thánh thời điểm này là bước đi cấp thiết nhằm khơi thông dòng chảy, giảm ngập úng và chỉnh trang đô thị. Khi hoàn thành, dự án sẽ xóa bỏ tình trạng ô nhiễm, hình thành hệ thống bờ kè vững chắc cùng tuyến đường ven kênh phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Bà Bùi Thị Hồng Quế, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây nhìn nhận giải tỏa nhà ven kênh rạch luôn là bài toán khó cả về pháp lý lẫn việc bảo đảm sinh kế cho người dân. Do đó, phường đang dồn lực vận động, tháo gỡ vướng mắc để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ thành phố giao.

Máy móc và người dân dọc tuyến rạch Văn Thánh tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho gói thầu cải tạo đầu tiên. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng phòng Đô thị Kinh tế Hạ tầng phường Thạnh Mỹ Tây, địa phương đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ toàn diện cho các hộ bị ảnh hưởng. Các chính sách bao gồm hướng dẫn đăng ký cư trú, hỗ trợ chuyển trường cho học sinh, vay vốn ưu đãi và giới thiệu việc làm.

Trước mắt, phường bố trí 391 căn hộ chung cư tái định cư ngay trên địa bàn quận Bình Thạnh cũ nhằm hạn chế xáo trộn công việc làm ăn và học tập của người dân, đồng thời tiếp tục rà soát các trường hợp khó khăn để đề xuất thành phố bổ sung quỹ nhà phù hợp.