Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup là “Grand Slam” đầu tiên của pickleball Việt Nam, một dấu mốc lịch sử thể hiện nỗ lực không ngừng của D-Joy trong hành trình chuyên nghiệp hóa bộ môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ này.

Giải dự kiến quy tụ hơn 1.000 vận động viên, trong đó có gần 100 vận động viên quốc tế đến từ hơn 15 quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Úc, Hà Lan, Hồng Kông (Trung Quốc)…

Kích hoạt hệ thống tích điểm DRP: Bước ngoặt chuyên nghiệp

Tháng 3/2025, D-Joy công bố chuỗi giải đấu mang tầm quốc tế và bảng xếp hạng DRP (D-Joy Race Point) đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi pickleball Việt Nam có hệ thống xếp hạng vận động viên chuyên nghiệp.

Hệ thống giải đấu quốc tế của D-Joy được thiết kế và cố vấn bởi các chuyên gia quốc tế, trong đó DRP được xem là thước đo toàn diện phản ánh chính xác phong độ, sự ổn định và đẳng cấp thi đấu của từng tay vợt.

Điểm DRP được tính dựa trên thành tích tại các chặng đấu trong hệ thống D-Joy Tour, với các cấp độ D300 - D500 - D800 - D1500, tương ứng với độ khó và quy mô giải. Cơ chế này giúp người chơi dễ dàng theo dõi tiến trình phát triển cá nhân, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và cạnh tranh cao trong toàn bộ mùa giải.

Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup là chặng cuối cùng ghi nhận thành tích của cả mùa thi đấu sôi động. Tại đây, ngoài giải thưởng “khủng”, vận động viên còn có cơ hội nhận tối đa 1.500 điểm DRP - mức điểm cao nhất trong hệ thống. Chặng đấu này là bước ngoặt của bảng xếp hạng, có thể thay đổi toàn bộ cục diện DRP và quyết định ngôi vương pickleball Việt Nam 2025.

Với cơ chế tính điểm tiên phong trong khu vực, hệ thống DRP không chỉ là bảng xếp hạng, mà còn là nền tảng chuyên nghiệp tiên phong của pickleball Việt Nam, góp phần định hình lộ trình phát triển bền vững cho vận động viên trong tương lai. DRP còn mang ý nghĩa chiến lược khi trở thành cầu nối giữa phong trào trong nước và tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, giúp pickleball Việt Nam sẵn sàng bước ra sân chơi khu vực và thế giới.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng

Chặng cuối của mùa giải Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30/11/2025 tại Cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn - tổ hợp sân mái che quốc tế hàng đầu thế giới với 52 sân thi đấu hiện đại. Các vận động viên pickleball Việt Nam có cơ hội sánh vai với các vận động viên quốc tế. D-Joy cho biết sẽ tung toàn lực để tạo nên một “Grand Slam” hoành tráng, xứng đáng với vị thế đỉnh cao của mùa giải.Đặc biệt, giải ghi nhận sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu như: Quang Dương, Phúc Huỳnh, Jack Munro, Amanda Hendry, Ryler DeHeart, Danni-Elle Townsend, Trịnh Linh Giang… hứa hẹn mang đến những trận đấu đỉnh cao, bùng nổ cảm xúc và mãn nhãn khán giả.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và quà tặng giá trị. Giải với sự đồng hành của Nhà tài trợ danh xưng chính thức Petrolimex - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn TTC (nhà tài trợ kim cương); Zocker Việt Nam (nhà tài trợ vàng); Jogarbola (nhà tài trợ bạc); Cùng nhiều thương hiệu lớn góp phần nâng tầm chất lượng tổ chức và tạo nên một sự kiện thể thao chuyên nghiệp, đẳng cấp.

Giải dự kiến thu hút 50.000 khán giả trực tiếp và hơn 50 triệu lượt xem trên các nền tảng truyền hình và mạng xã hội. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao và livestream trên HTV-TMS, Pickleball D-Joy.Với định hướng phát triển pickleball trở thành môn thể thao hiện đại, thân thiện và phù hợp với mọi lứa tuổi, D-Joy cam kết tiếp tục mở rộng hệ thống sân chơi, phát triển đào tạo, tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp và lan tỏa tinh thần pickleball - kết nối cộng đồng, thúc đẩy lối sống năng động, lành mạnh và tích cực.

Thông tin giải đấu:

● Thời gian: Từ 25 - 30/11/2025

● Địa điểm: Cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn. Số 61 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ, TP.HCM

● Hotline: 0702 0077 66

