Ngày 8/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.M. (trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị lừa hơn 600 triệu đồng khi tham gia nhóm Pickleball trên mạng.

Theo cơ quan công an, mới đây, chị M. tham gia nhóm “Giải đấu Pickleball - từ trái tim Việt” trên Faebook. Sau khi vào hội nhóm, chị M. bị một số đối tượng dụ dỗ làm các nhiệm vụ chuyển tiền để đầu tư hoặc làm từ thiện... nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tưởng nhóm lừa đảo, chị M. nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp, tổng số hơn 600 triệu đồng.

Số tiền mà chị M. bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Ảnh: CACC

Phát hiện bị lừa, chị M. đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh, để phòng tránh lừa đảo, người dân cần cảnh giác khi tham gia hội nhóm Pickleball trên mạng xã hội khi chưa tìm hiểu rõ ràng. Đặc biệt, cần thận trọng khi được yêu cầu gửi tiền hoặc tham gia các giao dịch đầu tư lợi nhuận cao, phương thức kiếm tiền dễ dàng.