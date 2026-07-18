Nằm ở thành phố Vancouver, bang Washington (Mỹ), All American Classics là một trong những bãi xe cổ nổi tiếng nhất dành cho các dòng xe Mỹ. Không chỉ là nơi cung cấp phụ tùng, đây còn được xem như "kho báu" của giới đam mê xe cổ khi quy tụ hàng nghìn mẫu xe từ thập niên 1930 đến đầu những năm 2000.

Vài năm trước, chủ bãi xe buộc phải bán một nửa diện tích khu đất do chi phí và thuế bất động sản tăng cao. Quyết định này khiến khoảng 1.200 chiếc xe phải bị phá hủy để giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, sau quá trình chọn lọc kỹ lưỡng, All American Classics vẫn giữ lại hơn 1.000 chiếc xe có giá trị, từ những mẫu sedan, coupe phổ thông đến nhiều mẫu xe cơ bắp (muscle car) và xe sang Mỹ hiếm gặp.

Đáng chú ý, bãi xe vẫn liên tục được bổ sung "hàng mới" với khoảng hai chiếc mỗi ngày. Những xe còn khả năng phục chế sẽ được bán cho người chơi xe, trong khi phần lớn trở thành nguồn phụ tùng phục vụ việc khôi phục các mẫu xe cổ trên khắp nước Mỹ. Chính vì quỹ đất hạn chế nên mỗi chiếc xe mới xuất hiện cũng đồng nghĩa một chiếc cũ phải rời đi.

Từ xe cơ bắp đến xe sang hiếm gặp

Một trong những khu vực lớn nhất của All American Classics dành cho Chevrolet Camaro. Bãi xe hiện lưu giữ hơn 120 chiếc Camaro sản xuất trong giai đoạn 1967-2017, phục vụ nhu cầu tìm phụ tùng của người chơi xe. Có những chiếc đã nằm tại đây suốt nhiều năm.

Chevrolet Camaro.

Theo chủ bãi xe, khách có thể tự tháo phụ tùng, nhưng tình trạng trộm cắp khá phổ biến khi nhiều người tìm cách giấu linh kiện dưới áo khoác để mang ra ngoài.

Một trong những mẫu xe đáng chú ý là Ford Fairlane 500 Skyliner đời 1959, nổi tiếng với hệ thống mui cứng đóng mở bằng điện (Hide-Away Hardtop). Đây là mẫu xe sản xuất hàng loạt thứ hai trên thế giới sở hữu cơ cấu mui cứng xếp gọn hoàn toàn vào cốp sau.

Ford Fairlane 500 Skyliner đời 1959.

Năm 1959 chỉ có khoảng 13.000 chiếc Skyliner được sản xuất và riêng All American Classics sở hữu tới hai chiếc.

Ở khu vực dành cho xe phục chế, chiếc Buick đời 1939 gần như còn nguyên vẹn thu hút nhiều sự chú ý. Theo chia sẻ của chủ bãi, chiếc xe từng được cất giữ trong kho khô suốt từ năm 1962 trước khi được cháu của chủ sở hữu ban đầu đưa tới đây. Sau khi thay bộ lốp viền trắng mới, chủ nhân nhận thấy việc phục chế vượt quá khả năng nên quyết định bán lại.

Buick đời 1939.

Không chỉ có xe cổ trước thập niên 1960, bãi xe còn lưu giữ nhiều mẫu xe hiệu năng cao đời mới hơn như Chevrolet Corvette ZR-1 1990. Chủ All American Classics cho biết việc thu mua những chiếc Corvette bị tai nạn là hoạt động kinh doanh quan trọng bởi người sở hữu dòng xe này luôn có nhu cầu tìm đúng phụ tùng chính hãng, trong khi nguồn cung tại địa phương rất hạn chế.

Chevrolet Corvette ZR-1 1990.

Một chiếc Chevrolet Camaro IROC-Z mui trần 1988 cũng gây tiếc nuối. Phần thân xe phía sau gần như còn nguyên, nhưng khoang động cơ đã bị hỏa hoạn phá hủy hoàn toàn khiến chiếc xe phải trở thành "kho phụ tùng". IROC-Z từng là phiên bản hiệu năng cao nhất của Camaro sau khi biến thể Z28 ngừng sản xuất.

Chevrolet Camaro IROC-Z mui trần 1988.

Trong số những chiếc xe đang chờ chủ mới còn có Dodge Dart 1973 sử dụng động cơ V8 vẫn có thể vận hành. Thời điểm được ghi nhận, chiếc xe được rao bán với giá khoảng 1.700 USD, trong khi một chiếc Dart đời 1972 dùng động cơ 6 xi-lanh đỗ bên cạnh có giá thấp hơn khoảng 600 USD.

Nhiều mẫu xe hiếm có nguy cơ biến mất

Không ít chiếc xe trong bãi khiến những người yêu xe tiếc nuối bởi tình trạng còn khá tốt. Điển hình là Oldsmobile Cutlass coupe 1979 với lớp sơn đỏ bóng gần như nguyên bản và nội thất bọc vinyl còn đẹp, nhưng vẫn bị tháo dỡ để bán phụ tùng.

Oldsmobile Cutlass coupe 1979.

Một mẫu xe hiếm khác là Mitsubishi Jeep đời 1979. Dòng xe này được Mitsubishi sản xuất theo giấy phép từ năm 1953 đến 1998 với tổng sản lượng khoảng 200.000 chiếc, song chỉ một phần nhỏ được xuất khẩu sang Mỹ. Chiếc xe trong bãi mang nhiều dấu vết va chạm nặng.

Mitsubishi Jeep đời 1979.

Ở phân khúc xe sang, Cadillac Eldorado mui trần 1972 là cái tên nổi bật. Eldorado từng là mẫu xe đắt thứ hai của Cadillac, chỉ sau limousine Series 75. Riêng năm 1972, hãng bán hơn 40.000 chiếc Eldorado nhưng chỉ khoảng 8.000 xe là phiên bản mui trần, khiến chúng ngày càng hiếm trên thị trường sưu tầm.

Cadillac Eldorado mui trần 1972.

Một chiếc Cadillac DeVille Convertible 1965 cũng được rao bán dưới dạng xe cần phục chế. Đây là một trong khoảng 19.200 chiếc DeVille mui trần được sản xuất trong năm đó. Phần mui đã biến mất từ lâu, nội thất xuống cấp nặng sau nhiều năm phơi ngoài trời.

Dù nhiều chiếc xe chỉ còn là nguồn cung cấp phụ tùng, All American Classics vẫn được giới chơi xe đánh giá là một trong những "nghĩa địa ô tô" giá trị nhất nước Mỹ. Không ít mẫu xe từng bị bỏ quên tại đây đã trở thành nguồn linh kiện quý hiếm, góp phần hồi sinh những chiếc xe cổ trên khắp thế giới, trong khi nhiều chiếc khác vẫn đang chờ cơ hội được phục chế và trở lại đường phố sau hàng chục năm ngủ quên.

Theo Autocar

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