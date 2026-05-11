Cuộc thi Viết thư Quốc tế do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức từ năm 1971, dành cho học sinh dưới 15 tuổi trên toàn thế giới. Việt Nam tham gia từ năm 1989 và đã giành 19 giải quốc tế.

Năm 2026, cuộc thi tiếp tục do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc thi có chủ đề “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. Được phát động từ ngày 19/12/2025 đến 5/3/2026, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tiếp nhận gần 700 túi thư với hơn 1,3 triệu bài dự thi. Sau vòng sơ khảo, 143 bài xuất sắc nhất được chọn vào vòng chấm giải.

Từ “kết nối công nghệ” đến “kết nối con người”

Theo Ban Tổ chức, năm nay, nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Thọ và Tuyên Quang đã chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng như viết thư tập trung, giao lưu với Ban Giám khảo, góp phần lan tỏa tinh thần cuộc thi.

Về chất lượng bài thi, Ban Giám khảo nhận định chủ đề năm nay phù hợp với thế hệ học sinh lớn lên giữa sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Nhiều bài viết cho thấy học sinh nhìn nhận công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp con người kết nối với nhau.

Người nhận thư rất đa dạng, từ bạn bè, người thân đến robot hay trợ lý ảo, cho thấy học sinh đang mở rộng cách hiểu về "người bạn" trong bối cảnh số hóa.

Nhiều bài viết khai thác sâu mối quan hệ giữa con người và công nghệ thông qua những câu chuyện giả tưởng về robot chăm sóc người già, hỗ trợ trẻ tự kỷ hoặc đồng hành cùng con người trong cuộc sống thường nhật.

Giao lưu với học sinh đạt giải viết thư quốc tế UPU.

Ban Giám khảo ghi nhận sự xuất hiện rõ nét của AI trong quá trình viết bài. Một số bài còn phụ thuộc vào công cụ này, song nhiều học sinh đã biết sử dụng AI như phương tiện hỗ trợ phát triển ý tưởng thay vì thay thế tư duy sáng tạo.

Nhiều lá thư giàu tính nhân văn

Căn cứ vào kết quả chấm thi, ngày 8/5 vừa qua, Ban Tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải tại Hà Nội.

Số lượng giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút Triển vọng, 10 giải Khơi nguồn Ý tưởng và 10 giải tập thể.

Năm nay, một số mức giải thưởng được điều chỉnh tăng. Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia cũng được trao Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Em Trần Chí Cường giành giải nhất cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55.

Giải Nhất năm nay thuộc về em Trần Chí Cường, học sinh lớp 9D, Trường THCS Bình Hàn, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.

Bức thư của Cường gây ấn tượng mạnh với Ban giám khảo khi kể câu chuyện giữa robot Buddy - hỗ trợ trẻ tự kỷ và robot Jibo - chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh các thành viên trong gia đình ngày càng bận rộn và ít có thời gian dành cho nhau.

Trong câu chuyện ấy, các robot dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống. Nhưng thông qua sự tương tác với con người, chúng không chỉ hỗ trợ mà còn hình thành sự “thấu cảm” với cảm xúc con người.

Từ đó, bức thư gửi gắm thông điệp sâu sắc rằng công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người mà nhắc nhở rằng phía sau mỗi thiết bị, màn hình luôn là một con người đang cần được lắng nghe và thấu hiểu.

Bài viết đã được dịch sang tiếng Pháp để gửi tham dự vòng thi quốc tế tại Bern, Thụy Sĩ.

Thứ trưởng Phạm Đức Long chia sẻ về cuộc thi viết thư quốc tế UPU.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhận định, cuộc thi viết thư quốc tế UPU đã trở thành hoạt động thường niên, giàu ý nghĩa giáo dục và nhân văn đối với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam trong gần bốn thập kỷ qua.

Từ một cuộc thi viết thư, UPU đã dần trở thành một hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy trí tưởng tượng, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng và xã hội.

Theo Thứ trưởng, điều đáng quý từ hơn 1,3 triệu bài dự thi là học sinh vẫn giữ được sự đồng cảm, lòng nhân ái và ý thức về giá trị của kết nối con người trong thời đại số.

Ông cũng cho rằng những suy nghĩ và góc nhìn của học sinh qua cuộc thi là những gợi mở đáng trân trọng đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng một môi trường số an toàn hơn, nhân văn hơn và lấy con người làm trung tâm của chuyển đổi số.

Ban Tổ chức cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hướng dẫn viết thư và mở rộng các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong các mùa thi tiếp theo.