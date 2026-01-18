Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em.

Ngoài ra, cuộc thi cũng nhằm giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Bên cạnh đó, cuộc thi giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Năm 2026, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Theo đại diện ban tổ chức, đây là chủ đề gần gũi trong cuộc sống. Khi thế giới số ngày càng trở nên quen thuộc và các hoạt động của con người được số hóa nhiều hơn, sự kết nối giữa con người càng trở nên quan trọng.

Đó là sự kết nối trực tiếp giữa người và người qua trò chuyện, trao đổi, qua thư tay, qua hợp tác, giúp đỡ, sẻ chia; chung mục tiêu, lý tưởng, niềm tin; sáng tạo, đấu tranh vì điều tốt đẹp.

Thế giới số cũng tạo điều kiện để con người có thể kết nối xuyên quốc gia, không chỉ với cá nhân mà với cả thế giới.

Ban tổ chức trao giải Nhất quốc gia trong cuộc thi viết thư UPU năm 2025. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đánh giá chủ đề viết thư năm 2026 là “hay nhất trong các đề của UPU từ xưa tới nay vì đây là vấn đề thời sự và cũng là vấn đề thiết cốt nhất của loài người ngày hôm nay”.

Nhà thơ chia sẻ, thời đại của chúng ta là thời đại số, kỷ nguyên số nhưng chúng ta đang bị mất kết nối, thậm chí mất nhau ngay khi ở bên nhau. Khi kết nối, con người có thể hiểu, thương, cảm thông với nhau và sẽ không còn “chiến tranh, máu chảy, nỗi bi thảm của con người”.

Về thể lệ cuộc thi, đối tượng dự thi là học sinh từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm dự thi). Bức thư dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân học sinh, viết dưới dạng văn xuôi, chưa đăng báo hoặc in sách, dài không quá 800 từ.

Học sinh gửi thư bằng cách đóng phong bì, dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ, gửi về Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng qua hệ thống bưu cục của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Thời gian nhận thư là từ 19/12/2025 đến 5/3/2026 (tính theo dấu Bưu điện). Các bức thư viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban giám khảo sẽ chấm theo bản tiếng Việt.

Năm ngoái, chủ đề cuộc thi là “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã vượt qua hơn 1,6 triệu bài thi để giành giải Nhì quốc tế với bức thư gửi đạo diễn James Cameron.