Người đàn ông tên Mangilal, khoảng 60-65 tuổi, thường xuất hiện vào ban đêm tại Sarafa Chowpati. Đây là tụ điểm ẩm thực đông khách bậc nhất Indore (Ấn Độ).

Không thể đi lại, ông di chuyển bằng một tấm ván gỗ có bánh xe, hai bàn tay cụt ngón do bệnh phong, lặng lẽ cúi đầu giữa dòng người qua lại, theo trang Odditycentral.

Mangilal không xin xỏ hay chèo kéo. Chính vẻ ngoài tàn tật, cam chịu khiến nhiều người tự nguyện bỏ tiền vào túi ông hoặc ném tiền lên tấm ván gỗ.

Người đàn ông với dáng vẻ khắc khổ, bệnh tật được nhiều người thương cảm. Ảnh: Odditycentral

Trong chiến dịch xóa bỏ nạn ăn xin, chính quyền Indore đã đưa Mangilal về trung tâm hỗ trợ xã hội để xác minh hoàn cảnh. Kết quả điều tra khiến nhiều người bất ngờ.

Mangilal không hề vô gia cư. Ông sở hữu 3 căn nhà, trong đó có căn nhà 3 tầng ở khu vực đắc địa. Ông còn có một ô tô Swift Dzire, thuê tài xế riêng cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Hoạt động mang lại thu nhập chính của Mangilal bắt đầu sau khi trời tối, khi ông dùng toàn bộ tiền xin được để cho các tiểu thương trong chợ vay lấy lãi theo ngày.

Theo cơ quan chức năng, hiện Mangilal cho vay khoảng 400.000 - 500.000 rupee (114 - 142 triệu đồng), thu lãi từ 1.000 - 2.000 rupee (285.000 - 570.000 đồng) mỗi ngày.

Điều tra cho thấy, Mangilal thường đi lại bằng ô tô nhưng đỗ xe cách xa địa điểm ăn xin. Sau đó, ông sử dụng tấm ván gỗ có bánh xe để di chuyển vào khu vực đông người, đặc biệt là cuối tuần.

Người đàn ông ăn xin thực chất là triệu phú. Ảnh: Odditycentral

Mangilal khai rằng ông đến Sarafa từ năm 2021, song chính quyền nghi ngờ ông đã xuất hiện tại đây suốt 7-8 năm qua. Ông phủ nhận hành vi ăn xin, cho rằng “không xin tiền, chỉ là người khác tự cho vì thương tình”.

Tuy nhiên, theo quy định của thành phố Indore, mọi hành vi nhận tiền nơi công cộng đều bị coi là ăn xin và bị cấm từ đầu năm 2025.

Chính quyền Indore xác nhận vụ việc đang được tiếp tục điều tra, hồ sơ đã được chuyển lên cấp quận để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.