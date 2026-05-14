Ngày 14/5, Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông phối hợp với Cục Thông tin, Thống kê và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Tuần lễ Sách Khoa học và Công nghệ năm 2026 với chủ đề Tri thức - kiến tạo quốc gia số, triển lãm sách và giới thiệu cuốn sách Kinh doanh thông minh với tiếp cận PDMT: Bài toán, dữ liệu, phương pháp và công cụ do Giáo sư Hồ Tú Bảo chủ biên.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Trần Chí Đạt, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông khẳng định với sứ mệnh "Kết nối tri thức - Kiến tạo tương lai", đơn vị luôn hướng tới trở thành cầu nối giữa tri thức khoa học chuyên sâu với cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội.

Hiện nay, NXB phát triển song song cả sách in và sách điện tử. Ở mảng sách in, đơn vị đã phát hành hơn 500 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như toán, lý, hóa, công nghệ thực phẩm, dầu khí, y dược, môi trường, công nghệ thông tin, điện - điện tử, viễn thông, tự động hóa, cơ khí, kiến trúc, kinh tế, văn hóa - xã hội và giáo dục.

Ở mảng sách điện tử, khoảng 1.500 cuốn sách đang được phục vụ trên nền tảng Ebook365. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nhà xuất bản tiếp tục phát triển hệ sinh thái xuất bản số trong giai đoạn mới.

Triển lãm giới thiệu nhiều sách về khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Ông Đạt cho biết, chuyên trang Sách điện tử về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng sẽ được ra mắt vào tháng 12/2026. Điểm nhấn của chuyên trang là việc ứng dụng công nghệ AI nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng như tóm tắt nội dung sách theo nhiều cấp độ, chuyển văn bản thành giọng nói và các công cụ tra cứu thông minh.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông cũng giới thiệu Tủ sách Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tủ sách hướng tới phục vụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên và đông đảo bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, cuốn sách Kinh doanh thông minh với tiếp cận PDMT: Bài toán, dữ liệu, phương pháp và công cụ do Giáo sư Hồ Tú Bảo chủ biên cũng được giới thiệu với bạn đọc.

Cuốn sách cung cấp góc nhìn hệ thống về cách ứng dụng dữ liệu, phương pháp phân tích và các công cụ hiện đại trong quản trị và điều hành doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.