Đại cảnh được đầu tư công phu, chuỗi trải nghiệm “độc - lạ” lần đầu xuất hiện, không khí Tết Việt đậm đà cùng màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn đã tạo nên một ngày khai hội bùng nổ cảm xúc. Nhiều du khách chung cảm nhận: “Chưa từng đón Tết nào đặc biệt như Tết Cần Giờ”.

Hơn 10.000 người đón Tết sớm tại Cần Giờ

Đúng 20h tối 7/2, bầu trời đêm Cần Giờ như được đánh thức bởi những chùm pháo hoa tầm cao liên tiếp bung nở trên nền trời rộng mở, phản chiếu xuống mặt biển, tạo nên hiệu ứng thị giác trọn vẹn khi biển - trời - ánh sáng hòa làm một.

“Xem pháo hoa ở đây khác xa pháo hoa trong thành phố. Không bị che khuất bởi cao ốc, tầm nhìn trải dài đến tận chân trời, gió biển mát, đứng ở đâu cũng thấy đẹp. Chắc chắn dịp giao thừa tôi sẽ đưa cả gia đình quay lại đây”, chị Bảo Ngọc, phường Tân Mỹ, TP.HCM, chia sẻ.

Khoảnh khắc hơn 10.000 người cùng chứng kiến khung cảnh bầu trời Cần Giờ rực sáng không chỉ đánh dấu siêu lễ hội Xuân ven biển lớn bậc nhất Đông Nam Bộ chính thức khai màn mà còn được xem như một dấu mốc biểu trưng cho sự chuyển mình của vùng đất này. Từ một vùng ven xa xôi, vắng vẻ, Cần Giờ đang bứt phá trở thành tâm điểm sống, vui chơi giải trí và lễ hội mới của Nam Bộ.

“Tôi sống ở Cần Giờ đã quá nửa đời người mà chưa bao giờ thấy đông vui, tưng bừng đến thế. Quê hương đang lột xác từng ngày, thực sự mừng lắm”, ông Phú, người dân xã Cần Giờ, xúc động.

Trước đó, ngay từ đầu giờ chiều, các lối dẫn vào khu lễ hội đã nhộn nhịp. Dòng người nối dài, gia đình, nhóm bạn trẻ, du khách từ nhiều tỉnh, thành cùng hướng về một điểm hẹn chung, tạo nên bức tranh khai hội đông vui nhưng vẫn vô cùng thoáng đãng.

Lễ khai mạc Green Paradise Tet Fest chính thức khởi động từ 16h chiều với đoàn diễu hành Lân - Sư - Rồng kết hợp Thần Tài, Phúc - Lộc - Thọ khuấy động từ cổng chào. Kéo dài liên tục suốt 21 ngày, từ 7/2 - 28/2, đây cũng là lễ hội Xuân ven biển lớn bậc nhất Đông Nam Bộ.

Tiếng trống rộn ràng, các màn múa lân sôi động nối tiếp nhau mở ra không gian lễ hội tưng bừng, dẫn dắt du khách chạm vào không khí Tết phương Nam rất riêng.

Giữa nền biển trời khoáng đạt, những giai điệu đờn ca tài tử vang lên mộc mạc mà sâu lắng, tạo nên điểm nhấn văn hóa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Check-in “cháy máy”, chơi Tết quên lối về

Du khách tiếp tục hòa vào bầu không khí xuân rực rỡ của Cần Giờ với hàng loạt điểm check-in “đẹp không góc chết”. Đường hoa mai - đào quy mô lớn, quy tụ 300 gốc mai và 300 gốc đào được ban tổ chức kỳ công chuẩn bị, nhanh chóng trở thành background ấn tượng, phủ sắc xuân khắp không gian ven biển.

“Tôi chưa từng nghĩ lại có một ngày được dạo bước giữa một rừng hoa đào ngay bên biển Cần Giờ. Phải nói là một lễ hội quá hoành tráng, vô tiền khoáng hậu”, chị Thanh Trúc, du khách từ Tây Ninh, hào hứng.

Giữa đường hoa rực rỡ, cây mai 150 năm tuổi được chuyển về từ An Giang trở thành “nhân vật chính” được du khách săn đón. Không chỉ gây ấn tượng bởi tuổi đời hiếm có, cây mai còn gợi mở chiều sâu văn hóa và tinh thần Tết truyền thống, hài hòa trong tổng thể lễ hội hiện đại.

Cây lì xì khổng lồ với 2.026 phong bao đỏ cũng là điểm dừng chân yêu thích của nhiều gia đình và bạn trẻ. Tại đây, du khách vừa lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân, vừa gửi gắm mong ước về một năm mới nhiều may mắn, bình an.

Ở những góc trải nghiệm nhẹ nhàng hơn, workshop trang trí vòng treo cửa ngày Tết mang đến nhịp “chill” giữa không khí lễ hội sôi động. Nhiều gia đình, bạn trẻ cùng nhau sáng tạo, lưu lại những khoảnh khắc mùa xuân ấm áp.

Chuỗi trò chơi dân gian và hoạt náo như phi lao ống tre, gánh lúa qua cầu, tô màu mặt gỗ, kéo co… kết hợp cùng khu photobooth chụp ảnh lấy ngay khiến khu hội chợ lúc nào cũng nhộn nhịp. Dù lượng khách đông, không gian sự kiện vẫn giữ được sự thoáng đãng, cho phép du khách vừa tham gia hoạt động, vừa thong thả tận hưởng không khí xuân.

Không khí lễ hội càng thêm rộn ràng tại khu ẩm thực với hơn 40 gian hàng hội tụ đủ hương vị Bắc - Trung - Nam. Từ bánh chưng, bánh tét, mứt gừng, ô mai truyền thống đến những lựa chọn hiện đại như rượu vang… một “thiên đường ẩm thực” ngày xuân mở ra giữa biển trời Cần Giờ.

“Du xuân trên không” - Trải nghiệm đón Tết chỉ có tại Cần Giờ

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là combo trải nghiệm “du xuân trên không”. Lần đầu tiên, hoạt động bay khinh khí cầu và dù lượn được đưa vào không gian lễ hội xuân, nhanh chóng chiếm spotlight và trở thành điểm check-in được săn đón.

Giữa mênh mông biển trời, trải nghiệm ngắm toàn cảnh rừng - biển Cần Giờ mang lại cảm giác mới lạ, như thể đang “du xuân ở Thổ Nhĩ Kỳ”.

Song song với đó, những cánh dù lượn sặc sỡ sẽ tạo nên điểm nhấn thị giác cho toàn khu lễ hội trong các ngày 7-8/2, 14/2 và đêm Tất niên 15/2.

Green Paradise Tet Fest được xây dựng như một chuỗi trải nghiệm xuyên suốt nhiều tuần, với các chủ đề Tết khác nhau, đủ để du khách quay lại nhiều lần mà không lặp cảm giác. Sau Tết phương Nam trong hai ngày khai hội 7-8/2, lễ hội tiếp tục dẫn dắt du khách trải nghiệm Tết miền Trung (14-15/2), Tết miền Bắc (18-19/2) và không khí du xuân tháng Giêng rộn ràng đến hết 28/2.

“Vingroup nổi tiếng về sự thần tốc và năng lực kiến tạo các điểm đến, nhưng tôi không nghĩ lại nhanh đến thế. Mới chỉ 10 tháng dự án khởi công mà hôm nay đã rộn ràng không khí lễ hội”, ông Đức Tâm, du khách từ Đồng Nai, trầm trồ.

Green Paradise Tet Fest mới chỉ là màn khởi động cho hành trình vươn tầm quốc tế của siêu đô thị điểm đến Vinhomes Green Paradise. Với hệ sinh thái an cư - du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng quy mô hàng đầu khu vực đang được kiến tạo, Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng sẽ đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, trở thành cực hút du lịch “khủng” của Nam Bộ cũng như cả nước.

Green Paradise Tet Fest sẽ kéo dài xuyên Tết đến hết ngày 28/2 với nhiều hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn mang đến một mùa xuân trọn vẹn cảm xúc cho người dân và du khách.