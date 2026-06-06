Theo thông báo được Volvo phát đi từ cuối tháng 12/2025, khoảng 10.365 xe EX30 thuộc các phiên bản Single Motor Extended Range và Twin Motor Performance đời 2024-2026 có thể gặp vấn đề liên quan đến các cell pin cao áp do một nhà cung cấp sản xuất.

Hãng xe cho biết trong một số trường hợp hiếm hoi, pin có thể quá nhiệt khi được sạc đến mức cao. Trong kịch bản xấu nhất, hiện tượng này có thể dẫn tới hỏa hoạn.

Để giảm thiểu rủi ro, Volvo khuyến cáo chủ xe không nên sạc quá 70% dung lượng pin, đồng thời tránh để xe sạc không có người giám sát trong gara hoặc khu vực có mái che.

Khoảng 10.365 xe EX30 thuộc các phiên bản Single Motor Extended Range và Twin Motor Performance đời 2024-2026 có thể gặp vấn đề liên quan đến các cell pin cao áp do một nhà cung cấp sản xuất.

Tuy nhiên, biện pháp tạm thời này cũng ảnh hưởng đáng kể tới khả năng vận hành của xe. Theo tính toán của Volvo, phạm vi hoạt động của phiên bản Single Motor Extended Range giảm từ 295 dặm (khoảng 475 km) xuống còn 207 dặm (khoảng 333 km) sau khi giới hạn sạc. Trong khi đó, bản Twin Motor Performance giảm từ 280 dặm (khoảng 451 km) xuống còn 196 dặm (khoảng 315 km).

Nhiều chủ xe cho biết quãng đường thực tế họ có thể di chuyển chỉ vào khoảng 150 dặm (khoảng 241 km) cho mỗi lần sạc.

Đến tháng 2/2026, Volvo chính thức triển khai chương trình triệu hồi nhằm kiểm tra và thay thế mô-đun pin miễn phí đối với các xe bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, quá trình sửa chữa diễn ra chậm hơn dự kiến do nguồn linh kiện thay thế phải nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo thông tin được công bố vào cuối tháng 4, số lượng pin thay thế được cung cấp cho thị trường Anh vẫn còn rất hạn chế. Điều này khiến nhiều xe tiếp tục phải vận hành trong tình trạng giới hạn sạc suốt nhiều tháng.

Volvo cho biết hãng đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình cung ứng linh kiện và triển khai sửa chữa. Các bộ phận thay thế đã bắt đầu được vận chuyển tới Anh và tốc độ xử lý dự kiến sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

"An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của Volvo Cars. Chúng tôi đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và làm việc liên tục để hỗ trợ khách hàng", đại diện Volvo Car UK cho biết.

Một số nguồn tin cho rằng chi phí thay thế các mô-đun pin mới có thể lên tới khoảng 195 triệu USD, chưa bao gồm chi phí hậu cần và nhân công sửa chữa. Tuy nhiên, Volvo cho biết những con số này mới chỉ mang tính ước đoán và hãng vẫn đang làm việc với nhà cung cấp pin để xác định chi phí thực tế.

Các chuyên gia trong ngành nhận định vụ việc là phép thử quan trọng đối với Volvo, thương hiệu vốn xây dựng hình ảnh dựa trên yếu tố an toàn. Volvo EX30 hiện là một trong những mẫu xe điện chiến lược của hãng tại châu Âu, cạnh tranh trực tiếp với làn sóng xe điện giá rẻ đến từ Trung Quốc.

Theo giới phân tích, việc xử lý hiệu quả đợt triệu hồi lần này không chỉ ảnh hưởng tới uy tín của Volvo mà còn tác động tới niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường xe điện đang phát triển nhanh tại châu Âu.

Theo Dailymail

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