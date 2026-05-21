Theo chủ xe, chiếc ô tô điện Tesla đang đỗ trong bãi gửi xe thì sự cố bất ngờ xảy ra. Điện thoại di động được đặt trong hộc để cốc ở khu vực điều khiển trung tâm. Chưa rõ vì lý do gì, pin điện thoại bất ngờ phát nổ, gây cháy lan sang một phần bảng điều khiển trung tâm và ghế trước.

Hình ảnh được đăng tải cho thấy nội thất xe bị thiêu hỏng đáng kể. Tuy nhiên, ngọn lửa may mắn không lan rộng ra toàn bộ xe. Khu vực bên ghế lái ít bị ảnh hưởng hơn, màn hình trung tâm vẫn còn hoạt động và kính chắn gió phía trước xuất hiện vết nứt.

Chủ xe cho biết chiếc Tesla được mua với giá khoảng 7,5 triệu yên (hơn 1,3 tỷ đồng), nhưng bảo hiểm không chi trả cho thiệt hại lần này. Trong khi đó, giá trị xe cũ trên thị trường, kể cả đã trang bị gói tự lái FSD, chỉ còn khoảng 2,3 triệu yên (khoảng 410 triệu đồng). Chi phí sửa chữa được cho là vượt quá giá trị xe nên phương tiện bị xếp vào diện “tổn thất toàn bộ”.

Nguyên nhân chính xác chưa được xác định, song nhiều ý kiến cho rằng sự cố có thể liên quan đến bộ pin lithium-ion bên trong điện thoại thay vì nhiệt độ môi trường bên ngoài.

Các chuyên gia cảnh báo pin lithium-ion trên điện thoại, sạc dự phòng hay thiết bị điện tử đều có nguy cơ cháy nổ trong một số điều kiện nhất định. Nhiệt độ cao, va đập mạnh, pin xuống cấp hoặc sử dụng bộ sạc kém chất lượng đều có thể khiến pin mất ổn định và gây cháy.

Đáng chú ý, pin sạc dự phòng được xem có mức độ rủi ro cao hơn do dung lượng lớn hơn smartphone. Đây cũng là lý do các hãng hàng không không cho phép để pin sạc dự phòng trong khoang hành lý ký gửi.

Nhiều chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên để điện thoại, pin dự phòng hoặc thiết bị điện tử trong ô tô đóng kín dưới trời nắng nóng. Thay vào đó, nên tận dụng cổng sạc USB hoặc sạc không dây tích hợp sẵn trên xe để đảm bảo an toàn hơn trong quá trình sử dụng.

Theo Cartoq

