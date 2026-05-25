Đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc khiến nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức cao. Trong những ngày cao điểm, mặt đường, vỉa hè và các khu vực không có bóng râm có thể hấp thụ nhiệt mạnh, khiến nhiệt độ bề mặt tăng cao hơn nhiều so với mức đo trong không khí. Điều này cũng làm gia tăng nguy cơ hư hỏng, cháy nổ đối với các vật dụng bị bỏ quên trong ô tô đỗ dưới trời nắng.

Mới đây, một sự cố liên quan đến ô tô xảy ra tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng xe.

Anh Đình Dũng, quản trị viên một diễn đàn ô tô khá nổi tiếng cho biết, một thành viên đã gửi thông tin vụ việc để cảnh báo tới những người sử dụng xe.

Cận cảnh kính chắn gió phía sau của chiếc xe bị vỡ tung.

Theo thông tin được chia sẻ, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 25/5, thời điểm Hà Nội đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm. Chiếc xe gặp sự cố là một chiếc Toyota Vios dùng cho mục đích tập lái.

Theo hình ảnh hiện trường, toàn bộ kính chắn gió phía sau của chiếc sedan đã bị phá hủy. Phần kính phía sau vỡ tung, chỉ còn lại các mảnh kính vụn bám quanh khung cửa. Hàng trăm mảnh kính cường lực văng khắp khu vực cốp xe và khoang hành khách phía sau.

Đáng chú ý, hình ảnh tại hiện trường cho thấy một bình xịt nằm trên mặt đường phía sau xe cùng dấu vết chất bọt màu trắng trào ra ngoài.

Hiện trường vụ việc, bình chữa cháy mini nổ và văng ra xa.

Anh Dũng cho biết, theo lời kể của nhân chứng, bình chữa cháy mini đã phát nổ từ bên trong xe gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhiệt độ quá cao bên trong xe đã làm tăng áp suất trong bình chữa cháy mini, dẫn tới phát nổ.

"Nhiệt độ ngoài trời thời điểm xe gặp sự cố đo được có thể lên tới khoảng 70 độ C tại bề mặt tiếp xúc với nắng. Điều đó có thể khiến nhiệt độ của các bình chứa khí nén tăng lên tới ngưỡng nguy hiểm, dẫn đến kích nổ. Mọi người cần thận trọng để bảo vệ tài sản của mình", anh Dũng cảnh báo.

May mắn là vụ việc không gây thiệt hại về người và không dẫn tới cháy xe. Tuy nhiên, kính chắn gió bị phá hủy hoàn toàn, buộc chủ xe phải thay thế.

Theo tìm hiểu, chi phí thay kính chắn gió cho Toyota Vios tùy thuộc đời xe và nguồn phụ tùng. Nếu sử dụng kính chính hãng, tổng chi phí thay thế và công lắp đặt thường dao động từ khoảng 4-6 triệu đồng. Trong trường hợp xe có dán phim cách nhiệt, chủ xe còn phải tốn thêm chi phí dán lại phim mới.

Từ sự cố trên, anh Dũng khuyến cáo người dùng không nên để các vật dụng có chứa khí nén hoặc pin bên trong ô tô khi đỗ xe dưới trời nắng.

"Trời nắng nóng, không nên để trong xe các bình xịt, chai lọ chứa khí nén, bơm điện, bộ kích bình có pin lithium hoặc các thiết bị điện tử công suất lớn. Ngay cả chai nước khoáng cũng không nên để dưới ánh nắng trực tiếp vì có thể tạo hiệu ứng hội tụ ánh sáng, làm tăng nguy cơ cháy", anh nói.

Theo kinh nghiệm của nhiều người sử dụng ô tô, khi nhiệt độ môi trường bên ngoài ở mức 40-50 độ C, nhiệt độ trong khoang xe đóng kín cửa có thể tăng lên rất nhanh, thậm chí vượt ngưỡng 70 độ C sau một thời gian đỗ dưới nắng. Khi đó, khoang nội thất giống như một "nồi áp suất", tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với các vật dụng nhạy cảm với nhiệt.

Ngoài bình chữa cháy mini, các vật dụng như bật lửa gas, pin sạc dự phòng, nước hoa, thiết bị điện tử cầm tay, kính mắt hoặc các loại pin lithium cũng được khuyến cáo không nên để lâu trong xe dưới trời nắng. Nhiệt độ quá cao không chỉ có thể gây cháy nổ mà còn làm giảm tuổi thọ thiết bị hoặc khiến camera hành trình, màn hình điện tử trên xe hoạt động không ổn định.

Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, các chuyên gia khuyến nghị chủ xe nên tìm vị trí đỗ có mái che, sử dụng tấm chắn nắng cho kính lái và thường xuyên kiểm tra những vật dụng được để lại trong xe nhằm hạn chế tối đa các rủi ro không đáng có.

