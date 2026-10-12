Sau hơn 2 tuần triển khai, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đã tiêm vắc xin tay chân miệng cho hơn 100.000 trẻ tại 31 tỉnh, thành phố, đồng thời hỗ trợ gần 3 tỷ đồng giúp trẻ em, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, sớm tiếp cận vắc xin phòng bệnh.

Từ ngày 25/9, Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai tiêm vắc xin tay chân miệng đầu tiên tại Việt Nam, đồng loạt tại gần 300 trung tâm trên toàn quốc. Cùng với hơn 100.000 trẻ đã tiêm, nhiều gia đình chủ động đặt giữ các mũi tiếp theo để hoàn thành phác đồ hoặc chuẩn bị khi con đủ điều kiện tiêm chủng.

Đông đảo phụ huynh trên khắp mọi miền đưa trẻ đến VNVC tiêm vắc xin tay chân miệng, chủ động bảo vệ con trước nguy cơ mắc bệnh. Ảnh: Thanh Lam

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết nhiều phụ huynh chủ động đề nghị bác sĩ chỉ định tiêm chính xác vắc xin tay chân miệng và đăng ký đặt giữ đủ phác đồ. VNVC cũng đã kịp thời hỗ trợ gần 3 tỷ đồng cho các gia đình đăng ký trọn phác đồ vắc xin tay chân miệng, giúp phụ huynh yên tâm tiêm đầy đủ và đúng lịch cho con.

“Nhiều gia đình đưa trẻ vừa khỏi bệnh đến khám, tư vấn tiêm chủng, điều này cho thấy rõ nhận thức rất cao của cộng đồng về sự nguy hiểm của căn bệnh này ở trẻ em”, bác sĩ Chính nhấn mạnh thêm.

Tại Buôn Ma Thuột, vợ chồng chị Nguyễn Nay Ngân, người Gia Rai, đưa con gái Khánh Ngọc, 3 tuổi, đến VNVC Ea Tam tiêm vắc xin. Chị chia sẻ, bé từng mắc bệnh hai lần khi mới 2 tuổi. Mỗi lần con bệnh, phải theo dõi cả tuần, chị đều thấp thỏm lo lắng con chuyển nặng. Biết VNVC triển khai tiêm vắc xin, chị liền đăng ký và cùng chồng thu xếp đưa con đi tiêm. “Trung tâm cách nhà chỉ 3 km. Tôi đã tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, hiệu quả của vắc xin nên hoàn toàn yên tâm”, chị Nay Ngân nói.

Còn tại Cà Mau, vùng đất cực Nam Tổ quốc, vợ chồng chị Thanh Muội, 43 tuổi, đưa con trai Gia Hưng, 5 tuổi, đến VNVC Cà Mau tiêm vắc xin. Bé chưa từng mắc bệnh nhưng thông tin nhiều trẻ trong khu vực đã nhiễm bệnh phải nhập viện, khiến chị lo lắng. “Vợ chồng tôi tìm hiểu, trao đổi với bác sĩ rồi quyết định cho con tiêm, mong con có thêm sự bảo vệ trước mùa bệnh”, chị Muội chia sẻ.

Nhiều phụ huynh đưa con đến VNVC tiêm vắc xin tay chân miệng. Ảnh: VNVC

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết đã theo dõi quá trình nghiên cứu vắc xin tay chân miệng tại Việt Nam. Theo ông, với những bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, gây biến chứng thần kinh nghiêm trọng ở trẻ nhỏ như chủng virus EV71, các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường rất cần thiết nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, vắc xin là một biện pháp dự phòng quan trọng.

Bác sĩ Khanh chia sẻ: “Cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhi trước diễn biến nhanh và khó lường do EV71 đã có thêm vũ khí mới, tôi không thể quên những khoảnh khắc chứng kiến những gương mặt lo âu của các gia đình bên ngoài phòng hồi sức”.

Phụ huynh khắp mọi miền đồng loạt đưa trẻ đến các trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc để được khám và tiêm vắc xin tay chân miệng. Ảnh: Mộc Thảo

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cảnh báo không nên đánh giá mức độ nguy hiểm của bệnh tay chân miệng chỉ qua các nốt ban, bóng nước ở tay, chân hay vết loét trong miệng. EV71 có thể gây biến chứng thần kinh nặng như viêm não, viêm thân não, khiến trẻ co giật, rối loạn ý thức, hôn mê; đồng thời có thể dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn và tử vong trong thời gian ngắn.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM điều trị cho nhiều trẻ mắc tay chân miệng độ 3 do chủng EV71 gây ra. Ảnh: Bình An

Đại diện Substipharm Biologics (Thụy Sĩ), đơn vị phối hợp cùng VNVC đưa vắc xin phòng tay chân miệng về Việt Nam, đánh giá cao tốc độ triển khai và năng lực tổ chức tiêm chủng của VNVC.

“Chúng tôi rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo và cách VNVC triển khai vắc xin nhanh chóng, chuyên nghiệp trên toàn hệ thống, giúp nhiều trẻ em Việt Nam sớm tiếp cận thêm một biện pháp phòng bệnh. Chúng tôi kỳ vọng việc mở rộng tiếp cận vắc xin và tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch sẽ góp phần giảm gánh nặng bệnh tay chân miệng do EV71 tại Việt Nam”, đại diện Substipharm Biologics chia sẻ.

Hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đồng bộ và mạng lưới xe lạnh chuyên dụng giúp VNVC bảo đảm chất lượng vắc xin, cung ứng kịp thời đến các địa phương. Ảnh: VNVC

Với kinh nghiệm triển khai hơn 20 loại vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam trong gần 10 năm, VNVC có khả năng nhanh chóng tổ chức phân phối vắc xin, đáp ứng yêu cầu bảo quản và vận chuyển an toàn, phục vụ người dân trên cả nước, kể cả trong những tình huống khẩn cấp.

Hải Đường